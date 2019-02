Volta a la Comunitat Valenciana 2019 | in terra spagnola si fa sul serio con Valverde e

oasport

(Di martedì 5 febbraio 2019) Si comincia a far sul, entriamo nel mese di febbraio ed iniziano ad avvicinarsi le corse che contano per quanto riguarda il circuito World Tour di ciclismo. Per scaldare al meglio i motori si vola inper affrontare laa la: 70ma edizione della corsa a tappe iberica, saranno cinque le frazioni da affrontare, tutte molto insidiose. Si inizierà infatti con una cronometro, breve ma con arrivo in salita, poi un tris di tappe miste (non ci saranno salite mostruose, ma tanti strappi molto duri), prima della volata conclusiva a Valencia.Molti i corridori di livello presenti. A partire dal padrone di casa iberico Alejandro, che metterà in mostra la propria maglia di campione del mondo. Il capitano della Movistar parte ovviamente con i favori del pronostico, lui che è il campione uscente e che si è già imposto per tre volte su queste ...