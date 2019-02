SuperG femminile Mondiali 2019 | la startlist e i pettorali di partenza Programma | orari

Sci Alpino – Mondiali di Are - è già tempo di medaglie : domani si parte con il SuperG femminile : Martedì si fa subito sul serio: alle 12.30 il superG assegna le prime medaglie Mondiali. Al via Goggia, Marsaglia, Fanchini e Brignone È già tempo di medaglie ad Are. Martedì 5 febbraio, alle ore 12.30 (diretta tv su Rai 2, Raisport ed Eurosport 1), il primo titolo mondiale che verrà assegnato sarà quello del superG femminile. In pista quattro azzurre: Sofia Goggia partirà con il numero 3, Francesca Marsaglia con l’8, Nadia Fanchini ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le ambizioni azzurre per il SuperG femminile. Sofia Goggia punta alla medaglia : I Mondiali di sci alpino ad Are sono cominciati ufficialmente oggi con la prova della discesa femminile, ma è da domani che verranno assegnate le prime medaglie. Martedì sarà il giorno del superG femminile e l’Italia proverà subito a conquistare una medaglia in questa rassegna iridata. La principale carta azzurra è senza dubbio Sofia Goggia. La bergamasca ha disputo un solo superG in stagione a Garmisch, dove ha chiuso al secondo posto ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : Cortina chiude con il SuperG : Cortina chiude con il SuperG: via alle 11.15, apre Rebensburg, poi Nadia Fanchini e altre 8 azzurre. Con Nicol Delago c’è anche la sorella Nadia al debutto assoluto Il weekend di Cortina si chiude con il SuperG. Dopo i due trionfi in discesa, occhi puntati su Ramona Siebenhofer, al via con il numero 12 subito dopo la nostra Federica Brignone. La prima azzurra a partire sarà invece Nadia Fanchini, con il pettorale 2, poi, ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : abbassata la partenza del SuperG di Cortina - Lindsey Vonn col numero 13 : Alle 12 la discesa di Cortina: partenza abbassata al SuperG, Vonn ha il numero 13 e subito dopo tocca a Nicol Delago. Brignone è la prima azzurra al via Il conto alla rovescia finisce alle ore 12 (diretta tv su Eurosport 2 e Raisport). Cortina è pronta per la prima delle tre gare in programma sull’Olympia con la partenza della discesa abbassata al SuperG. Ad aprire le danze sarà la tedesca Viktoria Rebensburg, la prima azzurra sarà ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Val Gardena 2018 in DIRETTA : Nicol Delago ci riprova - occhio a Fanchini e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Saslong dopo l’emozionante discesa di ieri vinta da Ilka Stuhec davanti alla nostra Nicol Delago: l’azzurra è esplosa sulla mitica pista italiana, ha fatto vedere tutto il suo talento nella velocità pura, ha ottenuto il primo podio in carriera e ha addirittura ...

Sci alpino oggi - SuperG femminile Val Gardena 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Ancora velocità protagonista in Val Gardena, con l’odierno Super G. Le ragazze si cimenteranno ancora sulla mitica Saslong dopo la discesa vinta da Ilka Stuhec davanti all’azzurra Nicol Delago, al primo podio della carriera. Viktoria Rebensburg scatterà col pettorale numero 1 e proverà a stupire, mentre Elena Curtoni sarà la prima delle italiane con il 3. Stuhec ha scelto l’11 e Federica Brignone il 17. Delago partirà con il ...

Sci alpino - SuperG femminile Val Gardena 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Mercoledì 19 dicembre si disputerà il SuperG femminile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le ragazze si cimenteranno ancora sulla mitica Saslong dopo la discesa vinta da Ilka Stuhec davanti alla nostra Nicol Delago. Viktoria Rebensburg scatterà col pettorale numero 1 e proverà a stupire, Elena Curtoni è la prima delle italiane col 3, Ester Ledecka Campionessa Olimpica indosserà il 4, attenzione alla ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i gruppi di merito aggiornati dello slalom gigante maschile e del SuperGigante femminile : Sono stati aggiornati i gruppi di merito del gigante maschile e del supergigante femminile dopo le ultime gare della Coppa del Mondo di sci alpino in Val d’Isère e a St. Moritz: per quanto concerne gli uomini Manfred Moelgg resiste tra i 15 mentre si avvicina Riccardo Tonetti, bravo a scavalcare anche l’altro azzurro Luca De Aliprandini. Tra le donne invece ci sono tre azzurre tra le dieci, ovvero Federica Brignone, Sofia Goggia ed ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile St. Moritz 2018 in DIRETTA : Dominio Shiffrin! Federica Brignone e Nadia Fanchini sono fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica tutte le atlete saranno a caccia di Mikaela Shiffirin, vera dominatrice, anche, di questa stagione. La statunitense, infatti, è reduce dal suo primo successo in SuperG, per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che è pronta per vincere la sua terza Coppa del ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile St. Moritz 2018 in DIRETTA : Federica Brignone subito fuori. Nadia Fanchini si gioca il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica tutte le atlete saranno a caccia di Mikaela Shiffirin, vera dominatrice, anche, di questa stagione. La statunitense, infatti, è reduce dal suo primo successo in SuperG, per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che è pronta per vincere la sua terza Coppa del ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - SuperG femminile : Elena Curtoni apre le danze : Alle 11.15 il SuperG Femminile a St. Moritz: Elena Curtoni sarà la prima a partire, Brignone ha il numero 3, Nadia Fanchini con il 20 Sarà l’azzurra Elena Curtoni ad aprire il SuperG di St. Moritz. Alle ore 11.15 (diretta tv Raisport ed Eurosport 1) si va in pista con tante italiane tra le possibili protagoniste. Federica Brignone partirà per terza, poi bisognerà attendere fino al numero 20 per vedere in azione Nadia Fanchini e ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile St. Moritz 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Nadia Fanchini si giocano il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica tutte le atlete saranno a caccia di Mikaela Shiffirin, vera dominatrice, anche, di questa stagione. La statunitense, infatti, è reduce dal suo primo successo in SuperG, per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che è pronta per vincere la sua terza Coppa del ...