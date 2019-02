Apre a Cagliari la Spiaggia verde

gazzettadelsud

: Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale ed i tecnici comunali - cagliaripad : Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale ed i tecnici comunali - fc_cheri : Cagliari. Apre al pubblico il primo lotto del Parco degli Anelli - GiuseCorona : RT @cagliaripad: Una volta c’era uno sterrato dove si abbandonavano o incendiavano le auto vecchie o rubate. Ora c’è un’area verde proprio… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Con il secondo lotto sono previsti la realizzazione di un'arena per spettacoli, un'area sportiva per le discipline da, una pista per bici, pontili per una facile accesso al mare e per le ...