Macerata | un anno fa il raid razzista di Luca Traini - Sky TG24

Macerata - un anno fa il raid razzista di Luca Traini : Macerata , un anno fa il raid razzista di Luca Traini Era il 3 febbraio 2018 quando il 28enne aprì il fuoco per le vie della città marchigiana, ferendo 6 persone di colore. Giustificò il gesto come una vendetta per l’omicidio della diciottenne Pamela Mastropietro . Il 3 ottobre 2018 la condanna a 12 anni con rito ...

Un anno fa il raid di Macerata - parla Traini : Pentito, "e non da oggi". A un anno esatto dal raid di Macerata dove sparò a nove persone di colore ferendone sei, Luca Traini parla e si racconta a Repubblica, in una lunga intervista firmata Ezio ...

Arriva la befana : le vecchine si danno appuntamento a Macerata : Invasione di befane domenica prossima, 6 gennaio, a Macerata . Sono due in particolare gli appuntamenti per grandi e piccini proposti

Iliad - Venezia e Macerata hanno rifiutato l'installazione di nuove antenne : Iliad continua ad investire in Italia per l'installazione di nuove antenne con l'intento a breve di attivare (finalmente) la rete propria. Un'esigenza importante per l'azienda francese che a fronte di una crescita commerciale notevole che gli ha permesso di raggiungere e superare i 2 milioni di utenti attivi, deve registrare alcuni problemi di ricezione e navigazione internet. Il motivo è che poggia la sua rete su Wind Tre, di certo non ...