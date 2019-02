Papa | l' aborto non è un diritto umano

Papa Francesco ai politici : "L'aborto non è un diritto umano" : La discussa legge dello stato di New York in materia d'aborto, forse, ha convinto Papa Francesco dell'urgenza di rivolgere un appello pubblico ai politici di tutto il mondo.Il pontefice argentino è sempre stato molto chiaro sulla bioetica: dall'accostamento delle pratiche abortive con "quello che fa la mafia", sino all'associazione con l'affittare dei sicari. Il Santo Padre, glielo riconoscono anche i suoi avversari dottrinali, è un convinto ...

Aborto - Papa : ‘Misericordia per la donna. E serve educazione sessuale nelle scuole. Migranti? Integrare e aiuti a Paesi poveri’ : La misericordia per la donna che abortisce, il no al celibato facoltativo per i sacerdoti e l’apertura sull’educazione sessuale nelle scuole. Poi la crisi in Venezuela e le tensioni sull’immigrazione. Papa Francesco, sul volo di ritorno dalla Giornata mondiale della gioventù a Panama, ha risposto alle domande dei giornalisti su vari temi che riguardano l’attualità. Innanzitutto, ha parlato di Aborto. Ed è tornato su ...

Papa : l'aborto è un peccato ma la donna va assolta e consolata : Il Papa conferma che l'aborto è un peccato ma spiega che la donna va sempre assolta. "Il messaggio della misericordia è per tutti, anche per la persona umana in gestazione. Dopo aver fatto questo fallimento che è l'aborto c'è misericordia, certo. Per questo ho voluto allargare a tutti i sacerdoti e non solo ad alcuni la possibilità di assolvere dall'aborto", ha detto Francesco al rientro dal viaggio a Panama. "Il problema - ha aggiunto - ...