Studiare a lungo conviene | +14% guadagni per ogni anno studi

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Tra poco meno di 20 anni nelle aule delle scuole italiane ci sar, al netto del contributo alla popolazione studentesca dato dagli immigrati, 2 milioni in meno di studenti. Mae il valore di questo investimento e' cresciuto nel tempo (nonostante il contemporaneo aumento percentuale della scolarita' della popolazione). Questo vale sia per i redditi da lavoro dipendente (nell'ordine dell'8% perdio in piu') sia per i redditi totali (rendimenti tra il 9 e il 14%, crescenti nel tempo).Questi vantaggi si osservano anche in riferimento alla probabilita' di occupazione e alla dinamica dei redditi nell'arco della vita lavorativa. Sono alcune evidenze ricavate dall'ultimo Rapporto sulla Popolazione presentato nei giorni scorsi all'Universita' Bocconi durante i Popdays2019, e curato da Gustavo De Santis e Elena Pirani, docenti di Demografia ...