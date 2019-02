Sci | gigante Maribor | in testa Shiffrin

Sci alpino - le sensazioni delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor : Non brillano particolarmente le azzurre nella prima manche del gigante di Maribor, queste le loro dichiarazioni a caldo È Marta Bassino la migliore delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor. L’atleta piemontese, partita con il pettorale numero 15, ha stabilito il quinto tempo sciando alla grande soprattutto nella prima parte del tracciato, passando terza al penultimo intermedio e perdendo un po’ di velocità nel ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin domina la prima manche del gigante di Maribor - Bassino migliore azzurra : Bassino quinta nella prima manche del gigante di Maribor: podio a 52 centesimi. Goggia si difende, Brignone fuori quando era terza È Marta Bassino la migliore delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor. L’atleta piemontese, partita con il pettorale numero 15, ha stabilito il quinto tempo sciando alla grande soprattutto nella prima parte del tracciato, passando terza al penultimo intermedio e perdendo un po’ di ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin subito avanti nella prima manche. Bassino vicina al podio - fuori Brignone : Mikaela Shiffrin non si ferma più anche in Gigante. Dopo la netta vittoria a Kronplatz, la statunitense è nettamente al comando anche dopo la prima manche del Gigante di Maribor. Ottima prestazione della nativa di Vail, che ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie nella parte più ripida della Pohorje. In seconda posizione a 48 centesimi c’è una sempre più convincente Petra Vlhova, che ormai si può davvero considerare una delle ...

LIVE Sci alpino - Gigante Maribor 2019 in DIRETTA : Shiffrin domina! Bassino quinta! Brignone e Rebensburg fuori : addio Coppa di specialità : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Nella gara odierna, tuttavia, gli spunti sono notevoli. In primis vedremo il ritorno di Sofia Goggia in questa disciplina, ...

Sci alpino – Oggi il gigante di Maribor : nove azzurre al via - c’è anche Federica Brignone : Alle 10 scatta il gigante di Maribor con nove azzurre al via: Brignone sorteggiata con il numero 6, dal 14 al 16 ci sono Irene Curtoni, Bassino e GOggia nove azzurre al via nel gigante di Maribor che scatta alle 10 (diretta tv Raisport ed Eurosport). La prima a partire sarà Federica Brignone, alla quale il sorteggio ha assegnato il numero 6, subito dopo Ragnild Mowinckel. Dal 14 al 16 ben tre italiane una dietro l’altra: Irene ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Maribor si comincia da domani con il Gigante e poi spazio sabato allo slalom. Favorita numero uno sicuramente Mikaela Shiffrin, che ha l’obiettivo di allungare in testa alla classifica di specialità e soprattutto vuole confermarsi dopo la netta vittoria ottenuta nell’ultimo Gigante di Kronplatz. L’americana ha un vantaggio di dieci punti ...

