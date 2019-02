Rai | i ragazzi della Compagnia del cigno incontrano i fan a Roma

L'Azione Cattolica Ragazzi il 3 febbRaio a San Pietro con la "Carovana della Pace" : ..., l'iniziativa 'Abbiamo riso per una cosa seria', per la promozione dell'agricoltura familiare in Italia e nei paesi a Sud del mondo. 'Durante il percorso formativo di quest'anno - aggiunge Rosa ...

Winx Celebration Day - su Rai ragazzi il 28 gennaio : In occasione del quindicesimo anniversario del Winx Club, Rai Ragazzi propone il Winx Celebration Day, una programmazione speciale dedicata alle fatine create da Iginio Straffi

Guido Rossa - la storia dell’opeRaio ucciso dalle Brigate Rosse spiegata ai ragazzi : Quanto le Brigate Rosse fossero fuori da ogni contesto democratico lo dimostra, meglio di ogni altro loro atto, l’omicidio di Guido Rossa, operaio e sindacalista, ucciso a Genova il 24 gennaio del 1979, quarant’anni fa. Sono le parole operaio e sindacalista a far scattare la molla del cervello e a segnare l’assurdità di questo omicidio compiuto da chi millanta di lottare per il popolo, da Partito Comunista Combattente. Non era un politico di ...

Casting per 'I Ragazzi dello zecchino' - per Rai Fiction e per il film 'L'ultima sigaretta' : Sono aperti i Casting per prendere parte a un film per la TV dal titolo I Ragazzi dello zecchino, per RAI Fiction, le cui riprese verranno effettuate a Bologna. Sono inoltre aperte le selezioni per il film L'ultima sigaretta, diretto da Alessandro Stevanon e sostenuto dalla film Commission Vallée d'Aoste. I Ragazzi dello zecchino Selezioni in corso per il film per la televisione dal titolo I Ragazzi dello zecchino, per RAI Fiction. Per la ...

Cast e personaggi di Liberi di Scegliere su Rai1 - Alessandro Preziosi e Carmine Buschini in una storia vera di antimafia che parte dai ragazzi : Nartedì 22 gennaio, affrontando la concorrenza della serie evento Adrian su Canale5, il film tv Liberi di Scegliere su Rai1 propone al pubblico una storia vera di impegno civile e lotta alla mafia che si allontana radicalmente dagli stereotipi con cui la malavita viene spesso raccontata in televisione e in cui la battaglia tra bene e male ha dei volti ben riconoscibili, in cui non ci è possibilità di equivoco, rischio di emulazione o ...

Progetto mentoring : Andrea Zorzi fa visita ai ragazzi del Club Italia CRai : ... L'iniziativa consiste nel connettere esperienze di personaggi di spicco del mondo dello Sport a quelle di figure professionali che sono emerse all'interno del proprio campo lavorativo. Il fine ...

Facevano book alle ragazzine : 'DiventeRai famosa'. Due fotografi in manette - una minorenne fatta ubriacare e stuprata : Adescavano ragazzine minorenni presentandosi come talent scout e proponendo la realizzazione di book fotografici da inviare ad agenzie di modelle , con il miraggio di sfondare nel mondo dello ...

La Compagnia del Cigno : sette ragazzi - un conservatorio ed un professore bastardo nella nuova fiction di Rai 1 : La Compagnia del Cigno - Alessio Boin e Anna Valle La Compagnia del Cigno, al via questa sera su Rai 1, è un progetto impegnativo, ricco di collaborazioni e morto articolato, poichè si muove nel mondo della musica ma affronta anche tematiche sociali. Le sei puntate, scritte e dirette da Ivan Cotroneo e prodotte da Indigo Film con Rai fiction, è a metà tra un coming of age e una dramedy contemporanea, un romanzo di formazione in cui si ...

SdRaiati in mezzo al viale : il folle gioco di un gruppo di ragazzini : Carrara - Il folle gioco è arrivato anche all'ombra delle Apuane: ragazzini Sdraiati in mezzo alla strada che si rialzano quando un'auto si sta per avvicinare. L'allarmante episodio è stato segnalato ...