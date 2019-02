Permesso negato | Annunziata gremita per l’addio a Pince Jerry

I funerali di Jerry - suicida perchè gli era stato negato il Permesso : Il giovane nigeriano, laureato in chimica, si era tolto la vita a causa delle norme della Legge Sicurezza

Genova - migrante si suicida sotto un treno : gli avevano negato il Permesso di soggiorno : Prince Jerry, laureato in chimica, studiava a Genova per vedersi riconoscere lo status di rifugiato. Si è buttato sotto un treno dopo che la sua richiesta per motivi umanitari è stata rifiutata a causa delle nuove norme. Cgil: “Non smetteremo mai di contrastare il decreto sicurezza".Continua a leggere