Vertice a Palazzo Chigi interlocutorio Ira M5s su cambio posizione Salvini

Pensioni e reddito - Vertice di Governo. Palazzo Chigi : «Tutte le risorse ci sono» : Al termine dell’incontro di questa mattina il sottosegretario Durigon: «Risolti anche i nodi sull’anticipo del Tfr agli statali e per il fondo volo Alitalia»

Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi tra Salvini - Di Maio e Giuseppe Conte : Palazzo Chigi, il Vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio Al via a Palazzo Chigi, il Vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La riunione è stata convocata per fare il punto, tra i vari temi, sul decretone che ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 : Vertice in corso a Palazzo Chigi. Alle 16 il Cdm : L’atteso Consiglio dei Ministri dedicato all’approvazione del decreto che rende attuativi il Reddito di cittadinanza e quota 100, i due cavalli di battaglia dell’esecutivo di Giuseppe Conte, si terrà Alle 16 di oggi, giovedì 17 gennaio 2019.Dopo le voci di ulteriore slittamento che si sono susseguite negli ultimi giorni, è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a fugare ogni dubbio, confermando l’importante appuntamento di oggi, che ...

Sea Watch - tensione tra Salvini e Conte : Vertice nella notte a Palazzo Chigi | : Alta tensione nel governo. Il ministro dell’Interno da Varsavia: «Spero si siano semplicemente dimenticati le tabelle»

Il Vertice di governo a Palazzo Chigi sul nodo migranti : Si sono incontrati alle 23 a Palazzo Chigi il premier Conte e i vicepremier Salvini e Di Maio per discutere della vicenda dei migranti sbarcati a Malta. Secondo quanto si apprendere, il presidente del Consiglio e i due vice premier sono riuniti per affrontare il nodo dell'accoglienza dei 15 migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye che li vede contrapposti da giorni. Un braccio di ferro che ha messo alla prova la tenuta del ...

