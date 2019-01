Teatro | in scena a Palermo la tragedia del piccolo Di Matteo

Marco Plini porta in scena Turandot con l’Opera di Pechino dal 5 al 10 febbraio al Teatro Argentina : Dal 5 al 10 febbraio sul palco del Teatro Argentina Marco Plini si confronta con la tradizione dell’Opera di Pechino nella rivisitazione del classico della Turandot. Lo spettacolo è un sottile gioco di specchi tra due mondi, lontani in apparenza, ma reciprocamente attratti e affascinati l’uno dall’altro, perché entrambi eredi di civiltà antiche, sofisticate e misteriose a un tempo. Da un lato, dunque, la raffinata arte attoriale dell’Opera di ...

AlbengATeatro2019 - aumentano gli abbonati; lunedì in scena "Stasera si cena a letto" di Marc Camoletti : Il programma proposto dalla Teatro Ingaunia comprende sei spettacoli di Prosa, in abbonamento, e tre spettacoli Teatro/Musica/Magia/Cabaret fuori abbonamento, di cui uno a scopo benefico. Il ...

Firenze. Martedì al Teatro Spazio Alfieri va in scena Invece accade : Una rappresentazione che si propone di celebrare il Giorno della Memoria, collegando il ricordo delle atrocità della Shoah con l’attenzione

Carlo Cecchi - il rivoluzionario è in scena 'Il mio Teatro - specchio frantumato che riflette la vita' : Il risultato di questo lavoro di cambiamento e svecchiamento sono spettacoli straordinari: il Woyzzeck di Büchner, Il bagno e La cimice i due Majakovskij degli anni Settanta, le messe in scena e ...

Il Teatro di figura di DispensaBarzotti in scena al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro : Nei suoi spettacoli la compagnia unisce le tecniche del Teatro di figura a quelle della nuova magia con un'eco proveniente dal Teatro dell'assurdo: sulla scena, figure mute, prive o private di parola,...

Teatro - Scala : in scena la commedia 'Frida' : Spettacoli: 25-26 Gennaio 01-02 Febbraio 2019 alle 20.30 presso il Teatro "Il Portico" di Scala. Ingresso gratuito su prenotazione.

Ritorna in scena la compagnia Kataklò al Teatro di Assisi : Intuizioni geniali alludono al mondo acquatico di creature fantastiche che guizzano come sirene immerse in atmosfere lunari. A tratti le coreografie virano inaspettatamente nell'ironico senza mai ...

Teatro Nazionale di Genova - "Piccolo Clown" in scena alla Sala Mercato : Oggi sabato 19 gennaio alle ore 16 presso la Sala Mercato andrà in scena " Piccolo Clown ", uno degli spettacoli per ragazzi più amati da pubblico e critica del 2018. Prodotto dalla Compagnia dei ...

PICCOLO Teatro IN SCENA A SACILE CON 'LA FAMIGLIA DELL'ANTIQUARIO' DI GOLDONI : ... +39-366-3214668 Email: PICCOLOTEATROSACILE@gmail.com Sito web: http://www.PICCOLOTEATRO-SACILE.org Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Alessandro Ruzzier - Continuo infinito provvisorio ...

'La governante' : Ornella Muti ed Enrico Guarnieri in scena al Teatro Moderno : Informazioni biglietteria e spettacoli: promozione.cultura@comune.grosseto.it; biglietteria teatro degli Industri: tel. 0564.488064; biglietteria teatro Moderno: tel. 0564.22429.

Isa Danieli e Giuliana de Sio in scena al Teatro Petrarca di Arezzo : Accanto alla stagione di prosa debutta "TEATRI DI CONFINE, nuove scene nuovi pubblici" una rassegna di tre spettacoli all'insegna della contaminazione e della sperimentazione. Danza protagonista dell'...

MOLFETTA. OGGI IN SCENA 'PULCINELLA FRIZZI E LAZZI' PER LA RASSEGNA DI ARTERIE Teatro : MOLFETTA. Tutte le domeniche fino al 3 febbraio andrà in SCENA la RASSEGNA di TEATRO ragazzi di ARTERIE TEATRO, direzione artistica Alessandra Sciancalepore. Cinque spettacoli per cinque domeniche, per emozioni da condividere con tutta la famiglia. Alla fine di ogni spettacolo ci saranno 'Emozioni a tatti...libera espressione su carta': un'estemporanea in cui ...

'La Bohème' di Puccini in scena al Teatro San Carlo - dal 16 al 22 gennaio : Nel 1995 fonda e co-dirige la compagnia Rossotiziano lavorando alla reinvenzione dei classici e alla messa in scena di biografie di artisti visivi e uomini di scienza. Collabora con la compagnia ...

''Il Gran Maestro'' va in scena al Teatro dei Concordi di Acquaviva : Riprendono gli spettacoli al Teatro di Acquaviva di Montepulciano con la nuova esibizione del gruppo "Colpi di scena" del Vivaio del Concordi Nuovo anno, nuovi spettacoli al Teatro dei Concordi di Acquaviva di Montepulciano: le attività nel Teatro che ha recentemente festeggiato i 110 anni di storia non si fermano mai, con il coinvolgimento di tutta la ...