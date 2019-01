Coppa del Re | Barça in semifinale

E’ la Coppa Italia delle outsider ma non delle sorprese : Atalanta o Fiorentina in finale con un piccolo-grande sogno chiamato Champions : E’ la Coppa Italia delle outsider non certo delle sorprese. Sì perchè Atalanta e Fiorentina non possono essere considerate delle sorprese ma ormai delle grandi realtà. Nel primo match successo del Milan contro il Napoli, i rossoneri sono stati trascinati da uno strepitoso Piatek e puntano ad alzare il trofeo, adesso in semifinale attendono la vincente tra Inter e Lazio, altro match che preannuncia grande spettacolo. Gattuso sta ...

Atalanta-Juventus 3-0 - Coppa Italia : impresa della Dea - i bianconeri abdicano dopo quattro stagioni. Nerazzurri in semifinale : L’Atalanta ha firmato una clamorosa impresa e ha sconfitto la Juventus per 3-0 nei quarti di finale della Coppa Italia, la Dea si è qualificata alle semifinali (ora giocherà contro la Fiorentina) e ha eliminato a sorpresa i bianconeri che avevano vinto le ultime quattro edizioni del torneo. Gli orobici hanno inflitto ai Campioni d’Italia la prima sconfitta stagionale in competizioni nazionali: dopo 19 vittorie e 2 pareggi in ...

Coppa Italia : debacle della Roma - 7-1 contro la Fiorentina : Sonora sconfitta per la Roma che allo Stadio Artemio Franchi esce umiliata dai quarti di finale della Coppa Italia da un brutto 7-1 contro la Fiorentina. I Viola portano a casa un risoltato strepitoso ...

Coppa Italia – Monchi chiede scusa ai tifosi dopo il ko della Roma : “la punizione c’è stata in campo - non mi sembra il caso di andare oltre” : Le parole di Monchi dopo la deludente e amara sconfitta della Roma contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni“. Sono le parole del ...

Semifinale Coppa Italia 2019 - quale sarà l’avversaria della Fiorentina? Possibile sfida con la Juventus. Date - programma - orari e tv : La Fiorentina si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia 2019 di calcio, i viola hanno sconfitto la Roma per 7-1 e hanno così staccato il pass per il prossimo turno del torneo. Chiesa e compagni attendono di sapere quale sarà l’avversaria che dovranno affrontare in Semifinale, nel doppio confronto su andata e ritorno: sarà big match contro la Juventus o un confronto tra sorprese con l’Atalanta? I ragazzi di Pioli vogliono ...

VIDEO Triplette Federico Chiesa - Fiorentina-Roma 7-1 : i gol dell’attaccante in Coppa Italia : Federico Chiesa ha segnato una bellissima tripletta in Fiorentina-Roma 7-1, quarto di finale della Coppa Italia. L’attaccante dei viola ha sbloccato la partite con due reti in contropiede al 7′ e al 18′, poi nel finale ha arrotondato il proprio tabellino. Di seguito il VIDEO dei gol di Federico Chiesa in Fiorentina-Roma 7-1. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA PARTITA CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA VIDEO ...

Pagelle Fiorentina Roma 7-1 - voti Coppa Italia : Federico Chiesa magnifico con tre gol - giallorossi del tutto fuori partita : Vittoria nettissima della Fiorentina, che travolge la Roma per 6-1 con una prestazione estremamente convincente, unita a un’assenza mentale della Roma particolarmente evidente. I viola si qualificano per la semifinale della Coppa Italia estasiando il Franchi: Federico Chiesa è il vero protagonista della notte con una superlativa tripletta. Di seguito le Pagelle dell’incontro. Fiorentina Lafont, 6,5: Non corre grandi pericoli, anche ...

Napoli eliminato dalla Coppa Italia - i tifosi del Frosinone si "vendicano" su De Laurentiis : TORINO - Il Napoli ieri è caduto sotto i colpi di Piatek ed è stato eliminato ai quarti di Coppa Italia dal Milan. Il profilo twitter del Frosinone Calcio OFC , gestito dai tifosi della squadra ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter e Lazio in cerca del riscatto dopo le delusioni in campionato. Sfida tra Icardi e Immobile per la semifinale : Non è certamente un periodo semplice per Inter e Lazio, le due formazioni che si affronteranno domani sera nell’ultimo quarto di finale in programma per la Coppa Italia 2018-2019 di Calcio. Il regolamento della competizione prevede sfide ad eliminazione diretta, con tempi supplementari e tiri di rigore in caso di parità. La vincente dell’incontro accederà alla semifinale e se la vedrà con il Milan, che ieri sera ha superato il Napoli ...

Coppa Italia - lo vendetta dei tifosi del Frosinone nei confronti del Napoli : lo sfottò su Twitter dopo l’eliminazione : Una vendetta perfida da parte dei tifosi del Frosinone. Con un tweet che ha riscosso subito un grande successo, il fan club della squadra di calcio ciociara ha ironizzato sull’uscita dalla Coppa Italia del Napoli, sconfitto 2-0 ed eliminato a San Siro dal Milan martedì sera: “Da adesso c’è una squadra che è fuori dallo scudetto, fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia. Se non possono competere, dovrebbero fargli pagare una ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : ultimo weekend prima dei Mondiali tra assenze e gare da non fallire : Siamo ormai alle porte dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia, ma c’è ancora tempo per l’ultimo fine settimana di gare prima della kermesse iridata. Il Circo Bianco al femminile sarà di scena a Maribor, in Slovenia, per due prove tecniche: lo slalom gigante nella giornata di venerdì e lo slalom speciale per quanto riguarda il sabato. Dato che i Mondiali sono ormai al via, gioco forza, questo weekend di gare sarà ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : é l’ora della finale : Siamo arrivati all’atto finale: venerdì avremo il nome della nazionale vincitrice di Coppa d’Asia.Nella prima semifinale, che vedeva opposte l’Iran e il Giappone, é stata quest’ultima, un po’ a sorpresa visto il cammino fino ai quarti di finale, ad avere la meglio. L’Iran, che fino a quel punto non aveva subito neppure una rete, ha retto nel primo tempo, ma nella ripresa ha incassato tre goal senza riuscire ...

