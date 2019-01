Dl Semplificazioni | stop unanime Senato a tassa bontà | Ires al 12%

Stop al decreto Semplificazioni - salta il rinvio delle tasse per il crollo del Morandi : Roma - Il presidente della Repubblica Mattarella dà il via libera al decretone che contiene le norme su redditi di cittadinanza e quota 100, per la gioia del vicepremier Di Maio che twitta 'Bentornato ...

Decreto Semplificazioni - salta il rinvio allo stop delle tasse per crollo del ponte : Mattarella nega la firma, rinviate molte misure. Cade anche il Decreto fiscale per il crollo di Genova

Stop al decreto Semplificazioni - salta il rinvio delle tasse per il crollo del ponte : Mattarella nega la firma, rinviate molte misure. Cade anche il decreto fiscale per il crollo di Genova

Stop al decreto Semplificazioni Il governo ai ripari : Il presidente della Repubblica Mattarella dà il via libera al decretone che contiene le norme su redditi di cittadinanza e quota 100, per la gioia del vicepremier Di Maio che twitta 'Bentornato Stato ...

Dl Semplificazioni - stop alla 'tassa bontà' e carcere per Xylella : ecco le novità : La cosiddetta " tassa sulla bontà " è stata ufficialmente cancellata, con il via libera al ripristino dell'agevolazione Ires sulle organizzazioni no-profit. E' stata riportata al 12% l'aliquota da ...

Dl Semplificazioni - la Lega si piega ancora al M5S : stop alle trivelle in Adriatico per 18 mesi : Certo, fonti della Lega hanno fatto trapelare "irritazione" per le posizioni del "partito del no". Ma il fatto è che il Carroccio si è dovuto arrendere ancora a un veto dei 5 Stelle, Quello che i grillini avevano posto sulle trivellazioni per le ricerche di idrocarburi nel Mar Adriatico. Dopo la min

Trivelle - compromesso Lega-M5s nel Dl Semplificazioni : “Avanti la produzione - stop di 2 anni alla ricerca” : Proroga delle concessioni di coltivazione in essere, ma stop per un massimo di due anni (e non più di sei mesi) dei permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi. E’ questa, secondo il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, la soluzione di compromesso individuata dalla maggioranza sulle Trivelle. La questione che opponeva Cinquestelle e Lega sarebbe stata risolta con una riformulazione dell’emendamento al dl Semplificazioni a prima ...