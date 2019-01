Macron | Di Maio e Salvini? Non sono all’altezza

Franco coloniale e immigrazione - Macron snobba Di Maio e Salvini. 'Italia merita leader all'altezza della sua storia' : Il presidente francese Emmanuel Macron risponde alle accuse di neocoloniasmo, sfruttamento dell'Africa e via dicendo lanciate in particolare dal vicepremier, leader del M5S, ministro dello Sviluppo ...

Macron : "Salvini e Di Maio? L'Italia merita altri leader" : "Le parole di Di Maio e Salvini? Non hanno alcun interesse. Non risponderò; è la sola cosa che si aspettano. Il popolo italiano merita dei leader all’altezza della sua storia". Per la prima volta Emmanuel Macron ha commentato le accuse di Salvini e Di Maio ed ha preferito non entrare nel merito della questione, senza però nascondere il suo disprezzo nei confronti dei due vicepremier italiani. A stretto giro è arrivata la replica di Luigi Di ...

Macron : “Italia merita leader all’altezza”. Di Maio : “Lo decidono gli italiani. Prima di fare la morale - liberi gli Stati africani” : Le critiche di Luigi Di Maio e Matteo Salvini? “Non hanno alcun interesse. Non risponderò, è la sola cosa che si aspettano. Il popolo italiano merita dei leader all’altezza della sua storia”. Per la Prima volta da quando sono iniziate le tensioni tra Italia e Francia sul tema dei migranti e del ‘franco coloniale’, parla Emmanuel Macron. Parole che provocano la reazione del vicepremier Luigi Di Maio: “Se non ...

Presidente Macron : “Popolo italiano merita altri leader”. Di Maio : “Liberi Africa da colonialismo” : "Prima di fare la morale all'Italia Macron dovrebbe liberare dal neocolonialismo francese gli Stati Africani, perché se quegli Stati li impoverisce poi quelle persone partono", ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a 'Non è L'arena' su La7. Per Macron Il popolo italiano è amico della Francia e "merita dei leader all'altezza della sua storia".Continua a leggere

Conte prova a mediare tra Salvini - Di Maio e Macron : Conte “getta acqua sul fuoco” Vienna, 23 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Nell'acceso confronto tra Italia e Francia, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “getta acqua sul fuoco”. È quanto riferito dall'emittente radiofonica austriaca “Orf”, che in questo modo commenta la dichiarazioni rese ieri

Perché Macron è diventato il nemico giurato di Salvini e Di Maio : Per i due vicepremier italiani il Capo dell’Eliseo rappresenta nella narrazione dei due vicepremier italiani l'emblema dell'Europa che si propongono di sconfiggere - sia pure da fronti diversi - alle elezioni per il parlamento di Strasburgo il prossimo 26 maggio...