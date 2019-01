Gran Bretagna | rapinatore fa 7 colpi in 10 giorni per un bottino di 380 sterline

Non ci saranno barriere tra Gran Bretagna e Irlanda : Si cerca ancora una soluzione per evitare una Brexit “disordinata”. Bruxelles è “determinata a fare tutto il possibile, a prescindere

F1 - i test di Barcellona saranno in diretta tv su Sky per la Gran Bretagna. Novità anche per l’Italia? : Sky Sports F1 ha confermato che trasmetterà in diretta ben venti ore dei test di F1 che si svolgeranno a Barcellona (Spagna) dal 18 al 21 febbraio. Gli spettatori nel Regno Unito e in Irlanda potranno gustarsi la trasmissione in tempo reale delle immagini delle ultime quattro ore di test di ogni giornata (cioè dalle ore 14.00). Non si tratta di una prima volta storica (era già successo nel 2013 quando la FOM decise di testare la tecnologia 3D) ...

Irlanda boccia accordo con Gran Bretagna - il “Backstop” rischia di far saltare la Brexit : Doppio "no" del governo irlandese, per bocca del suo Tànaiste (vicepremier) e ministro degli Esteri Simon Coveney, alle ipotesi avanzate nelle ultime ore a Londra e da parte del governo polacco per cercare di uscire dall'impasse sulla Brexit. Coveney ha respinto sia l'idea di un accordo bilaterale Dublino-Londra per rendere superfluo il "Backstop" (il dispositivo di sicurezza previsto dall'accordo di ritiro del Regno Unito dall'Ue che ...

Il piccolo Theo commuove la Gran Bretagna. Sopravvissuto a 25 infarti in un giorno e a 17 operazioni. Ora sta bene : La stampa inglese lo definisce il bimbo dei miracoli. Il piccolo Theo Fry ha commosso la Gran Bretagna intera: è infatti Sopravvissuto a 25 attacchi di cuore in un giorno. La sua lotta per la vita è iniziata ad appena otto giorni - e prima di spegnere le prime candeline aveva già combattuto un totale di 30 arresti cardiaci, subito 17 operazioni - due delle quali con un intervento chirurgico a cuore aperto. Ora a 19 mesi, ...

Gran Bretagna : al via il processo all'uomo che uccise l'ex partner con 30 coltellate : Accecato dalla rabbia e dalla collera, uccise l'ex compagna accoltellandola e colpendola con ben trenta fendenti perché si era rifiutata di avere un rapporto intimo in tre con lui e un'altra donna. Così, nel mese di agosto, è morta la ventinovenne Kelly Franklin, brutalmente assassinata dal trentenne Ian Kettlewell. Secondo quanto riportato da "The Sun", entrambi si conoscevano fin da quando erano adolescenti e il loro rapporto, nel corso degli ...

Gran Bretagna - incidente d'auto per il principe Filippo : illeso ma sotto shock : Il principe Filippo è stato coinvolto in un incidente d'auto mentre rientrava nella residenza reale di campagna di Sandringham, in Gran Bretagna, ma è rimasto illeso. Secondo quanto riferisce la Bbc ...

A rischio 23 miliardi di export verso la Gran Bretagna : i pericoli per l'Italia targati Brexit : Rischi ed opportunità. Le authority italiane si sono già attivate, in accordo con quelle europee, per assicurare la continuità operativa delle piattaforme britanniche su cui viaggiano Grandi flussi finanziari europei e anche per consentire la piena operatività degli sportelli italiani delle banche britanniche. Il ministero dell'Economia, in collaborazione con le diverse autorità di vigilanza dei mercati, sta ...

Più della metà degli scienziati europei sta pensando di lasciare la Gran Bretagna : Ciò rappresenterebbe un disastro per le aree vitali dell'economia britannica, comprese la scienza e la ricerca, che già incontrano difficoltà a causa dei problemi con i finanziamenti e la ...

Brexit - le preoccupazioni dei 600 mila italiani in Gran Bretagna : l'epopea delle operaie nelle filande : A quei tempi il Paese era in cerca di manodopera da impiegare nella sua industria e l'immigrazione veniva vista come una risorsa per l'economia nazionale. La realtà - o almeno la narrativa dominante -...

Brexit - Coldiretti : SOS Prosecco - una bottiglia su 2 esportata in Gran Bretagna : Con quasi una bottiglia esportata su due consumata dagli inglesi, è il Prosecco il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere tariffarie e dalle difficoltà di sdoganamento che potrebbero nascere da una Brexit senza accordo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia una accelerazione degli ordini proprio per paura di dazi e ritardi doganali che ...

Gran Bretagna - donna picchiata a sangue dal compagno : aveva cambiato la foto di Facebook : Lois Ashton, 29enne di Liverpool, ha deciso di raccontare la sua esperienza, per aiutare altre donne vittime di violenza: "All'inizio era affascinante e molto gentile con me - ha spiegato la vittima - ma con il passare dei mesi, è cambiato". L'uomo l'ha picchiata a sangue in seguito a un attacco di gelosia.Continua a leggere

Vi fate i selfie? Siete adatti all’esercito in Gran Bretagna : È una campagna di reclutamento al contrario quello dell’esercito britannico: punta su quelli che alla società sembrano difetti e debolezze. L’obiettivo sono i giovani e i reclutatori scelgono di mettere in evidenza gli stereotipi che più spesso sono affibbiati ai ragazzi. Sui manifesti e nella campagna online del ministero della Difesa c’è scritto: «Il tuo esercito ha bisogno di te». Non più «vuole te» come nelle classiche campagne di ...

Andy Murray si ritira dal tennis - le lacrime di un eroe che ha onorato la Gran Bretagna : Sono immagini che colpiscono. Le interruzioni commosse di Andy Murray lasciano un segno. Non va più avanti, voce rotta e testa china. E' la consapevolezza nel dichiarare la sua fine, il suo ...