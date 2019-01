alessandrianews

: #alessandria Veri corpi umani ad Alessandria, la mostra che fa scalpore - AlessandriaNews : #alessandria Veri corpi umani ad Alessandria, la mostra che fa scalpore - HotelGalilei : #inhotel #anteprima #ideeweekend Mostra di veri copri 15/17 Febbraio 2019 ore 11 -18 . Biglietti acquistabili press… - conaposondrio : @CandianiStefano Deluso quando paragoni i Vvf permanenti ai volontari...i veri volontari non vengono retribuiti equ… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) In Svizzera laè stata annullata in alcune città per il sospetto - probabilmente non del tutto fugato - che inon siano stati donati alla scienza, ma appartengano a condannati a morte ...