Maltempo Piemonte | neve a Torino | rischio strade ghiacciate

Maltempo - frana Bussoleno : dalla Regione Piemonte oltre 3 - 5 mln : Per il ripristino del territorio di Bussoleno colpito dalla frana del giugno scorso saranno messi in campo oltre tre milioni e mezzo. Lo sottolinea l’assessore regionale Alberto Valmaggia, oggi in sopralluogo per la presentazione degli interventi. Questi prevedono la pulizia dell’area interessata, la creazione di vasche di trattenuta, il convogliamento delle acque del rio Comba delle Foglie verso la Dora Riparia, i primi lavori sul ...

Maltempo Piemonte : vento fino a 105 Km/h : marcato rischio valanghe : vento fortissimo dall’alba in Piemonte, in particolare nel Torinese: le raffiche hanno raggiunto la velocità di 105 Km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), 103 Km/h nel Pinerolese, sul Colle Barant, 94 km/h nell’abitato di Susa. Il vento forte ha ripulito l’aria di Torino dove per 9 giorni consecutivi e’ stato superato il valore limite di 50 microgrammi al metro cubo delle ‘polveri sottili’ (Pm10) ...

Maltempo sulla nostra provincia : pioggia sulla costa - debole nevicata a Monesi e sul basso Piemonte - Foto - : Come era nelle previsioni la giornata è iniziata con nuvole e pioggia sulla nostra provincia. Non si tratta di precipitazioni particolarmente importanti, condite da venti deboli da Nord, freddo e ...

Maltempo Piemonte - neve da 400 metri : radi fiocchi sulla collina di Torino : neve da 400 metri sul basso Piemonte, da 600-700 sul resto della regione, con radi fiocchi anche sulla collina di Torino mentre in città cade una debole pioggia. La perturbazione ha avuto, per il momento, effetti blandi e dovrebbe esaurirsi nelle prime ore di domani mattina. L’allontanamento verso ovest – spiega Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) – della depressione fredda arrivata dall’Europa orientale ...

Maltempo Piemonte : attese deboli nevicate nel pomeriggio : Nel pomeriggio di oggi “è atteso un graduale peggioramento del tempo sul Piemonte a causa di un minimo depressionario a nord delle Alpi che determinerà precipitazioni deboli o localmente moderate sulla regione, con un abbassamento delle temperature e della quota neve fino al suolo sul basso torinese e cuneese, sui 400 m altrove”: lo ha reso noto Arpa Piemonte. “Non si esclude la comparsa di qualche fiocco anche a Torino, ma ...

Maltempo Piemonte : la statale del Lago Maggiore riaprirà entro 4-5 giorni : La statale 34 del Lago Maggiore dovrebbe essere riaperta entro 4-5 giorni. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Piemonte Aldo Reschigna in una riunione a Verbania alla quale hanno partecipato numerosi frontalieri che ogni giorno devono raggiungere la Svizzera. “Dal momento del via libera dello Spresal del Verbano Cusio Ossola, Anas ha assicurato che in 4-5 giorni al massimo la strada potra’ essere riaperta“, ha ...