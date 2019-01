Cade dalla cascata di ghiaccio | 43enne muore in Trentino

L'attivista grillina Cade in una buca : risarcita con mille euro dalla Raggi : Prima o poi doveva succedere. Con tutte le buche disseminate sulle strade di Roma e la moltitudine di assessori e aspiranti tali che si sono affollati sotto al Campidoglio, non sarebbe stato difficile prevedere la caduta di qualcuno di loro dentro una di quelle voragini. È la storia di Paola Giannone, raccontata da Repubblica Roma, architetto, attivista M5s e in predicato di entrare nella Giunta di Virginia Raggi prima della nomina di Margherita ...

NBA : Belinelli - il migliore nel successo contro Dallas. Gallinari Cade in casa contro Utah : Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 101-105 Se si cerca il miglior marcatore in casa Spurs, spesso e volentieri nell'ultimo periodo bisogna scorrere tutto il boxscore e arrivare in fondo, all'ultimo ...

Muore a 16 anni Cadendo dalla nave da crociera. 'Voleva scavalcare un balconcino' : Dramma in vacanza . Un ragazzo di 16 anni è morto dopo esser precipitato dal balcone di una stanza della nave da crociera atterrando sul molo davanti ai turisti. È successo a bordo della Harmony of ...

Tiberio Timperi Cade dalla sedia e posta la foto su instagram : La vita in diretta: Tiberio Timperi cade con la poltrona della scrivania Piccolo incidente dietro le quinte de La vita in diretta per Tiberio Timperi: come testimoniato dalla foto che lui stesso ha postato su instagram, la poltrona della sua scrivania si è rovesciata all’indietro facendolo cadere rovinosamente a terra! Per fortuna sembra non essersi fatto male in quanto, come si vede dalla foto, appare sorridente nonostante il ...

Tragedia nel salernitano - 14enne Cade dalla finestra di casa e muore : probabile suicidio : La comunità di Aquara, piccolo centro abitato del Cilento, in provincia di Salerno, è letteralmente scioccata dalla tragica vicenda avvenuta pochi giorni fa. Nella notte di martedì scorso, 8 gennaio 2019, intorno alle ore 01:00 circa, un ragazzino di 14 anni di età ha perso la vita all'interno della propria abitazione, dove viveva con la sua famiglia. A rinvenire il corpo senza vita del giovanissimo è stato il padre, un imprenditore molto ...

Salvini - dalla Lega voce catastrofica sulla vendetta : "Quando faremo Cadere il governo. I numeri ci sono" : Un "caffè" lungo tre ore. All'indomani del vertice di mezzogiorno tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sui migranti, il leader della Lega e quello del M5s si affrettano a buttare acqua sul fuoco, assicurando che il governo è in buona salute. Ma lo schiaffo preso dal capo del Viminale s

Tragedia in Campania : Lucio Cade dalla finestra e perde la vita : Tragedia senza fine ad Aquara: la notizia della morte prematura del giovanissimo Lucio ha fatto rapidamente il giro di questo piccolo comune del salernitano che adesso è letteralmente sotto choc. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno determinare se si sia trattato di un incidente o di un suicidio: al momento nessuna delle due piste è stata esclusa. La tragica scoperta La Tragedia nella notte a cavallo tra il 7 e l'8 gennaio: poco ...

Roma - inseguito dalla polizia Cade e sbatte la testa : muore ladro : Il malvivente stava scappando in un terreno di campagna dopo aver perso il controllo di un'auto precedentemente rubata

Pordenone : bimba di 8 anni perde gli sci e Cade dalla seggiovia - è grave : Tragedia sfiorata ieri, giorno dell'Epifania, a Piancavallo, piccola frazione turistica del comune di Aviano, in provincia di Pordenone, dove una bambina di soli 8 anni è caduta dalla seggiovia, dopo aver perso gli sci, che gli erano caduti di sotto. Non rendendosi conto della reale altezza alla quale si trovava, la bambina avrebbe deciso, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di lasciarsi cadere in modo da andare a recuperare gli attrezzi ...

