Snowboard – Ochner ai quarti di finale del PSG femminile di Rogla

Snowboard – Ochner e March secondi a Bad Gastein - le parole degli azzurri : Ochner/March secondi nel team event del PSL di Bad Gastein. Pisoni: “sei podi in sei gare del format con squadre diverse, siamo un grande movimento” Il PSL a squadre si conferma favorevole alla tradizione italiana in Coppa del mondo con il secondo posto di Nadya Ochner e Aaron March sulla pista austriaca di Bad Gastein. La coppia azzurra si è arresa nella big final ad Austria 1 di Benjamin Karl e Daniela Ulbing, completa il ...

Snowboard - PSL a squadre Bad Gastein 2019 : Nadya Ochner e Aaron March conquistano un prezioso secondo posto! : L’Italia chiude al secondo posto il PSL Team di Bad Gastein, valido per la Coppa del Mondo di Snowboard. Gli azzurri Aaron March e Nadya Ochner sono riusciti a raggiungere brillantemente la finale, dove sono stati però sconfitti dalla coppia austriaca formata da Benjamin Karl e Daniela Ulbing, accusando un ritardo complessivo di 1.07. Bisogna però sottolineare come gli austriaci abbiano corso sulla pista blu, che si è rivelata essere molto più ...

LIVE Snowboard - PSL a squadre Bad Bastein 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca la vittoria con Ochner e March : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL Team di Bad Gastein, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Snowboard. Sulle nevi austriache andrà in scena la prima prova stagionale per squadre miste, si preannuncia grande spettacolo e l’Italia proverà a giocarsi le sue chance. Aaron March e Nadya Ochner lotteranno fino in fondo con le coppie più quotate, Austria e Germania sembrano poterla fare da padrona: Riegler e Baumeister, ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard femminile parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ledecka sempre al comando davanti a Ochner : La Coppa del Mondo femminile 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà un’unica grande favorita, la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica e vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo. La fuoriclasse 23enne è pronta ad estendere il proprio dominio ed entrare ulteriormente nella storia di questa disciplina. Le sue principali rivali saranno le tedesche Selina Joerg e Ramona Hofmeister, arrivate alle spalle di Ledecka sia alle ...

LIVE Snowboard - PSL Bad Gastein 2019 in DIRETTA : March e Bormolini si fermano ai quarti - Fischnaller - Bagozza e Ochner fuori agli ottavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL di Bad Gastein, terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Sulle nevi austriache l’Italia punta a salire ancora sul gradino più alto del podio. Al maschile il veterano Roland Fischnaller, dopo la splendida vittoria a Cortina potrà regalarci un’altra delle sue imprese e anche Aaron March potrà ambire al podio, dopo aver chiuso al quinto posto le prime due prove. In gara ci ...

Snowboard - Nadya Ochner centra il pass per gli ottavi di finale dello slalom parallelo di Bad Gastein : Nadya Ochner in finale con il sedicesimo tempo nello slalom parallelo di Bad Gastein: agli ottavi sfiderà l’austriaca Claudia Riegler Nadya Ochner è in finale a Bad Gastein, dove è in corso la prima gara stagionale di slalom parallelo nella Coppa del mondo di Snowboard dopo i due giganti disputati in Italia a dicembre. L’azzurra, vincitrice dell’opening stagionale di Carezza, ha superato le qualificazioni disputate nella ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : i convocati dell’Italia. Roland Fischnaller e Nadya Ochner a caccia di un altro successo : Domani la Nazionale italiana di Snowboard parallelo si ritroverà a Sesto di Pusteria per completare la preparazione in vista del ritorno in gara a Bad Gastein (Austria), dove martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si svolgerà la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo. Il programma prevede il primo giorno il PSL e il secondo il team event. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato nove azzurri. In campo maschile la punta sarà Roland ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018-2019 : Roland Fischnaller e Nadya Ochner fanno volare l’Italia : Non ci si poteva attendere inizio migliore. Prime due tappe di Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Snowboard parallelo e subito due vittorie per l’Italia che si è esaltata sulle nevi di casa. Nella specialità olimpica del PGS, dove gli azzurri negli ultimi anni avevano fatto un po’ di fatica rispetto al PSL, tra Carezza e Cortina d’Ampezzo sono arrivati i trionfi di Roland Fischnaller e Nadya Ochner. Il veterano della ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard femminile parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ledecka al comando - seconda Nadya Ochner : La Coppa del Mondo femminile 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà un’unica grande favorita, la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica e vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo. La fuoriclasse 23enne è pronta ad estendere il proprio dominio ed entrare ulteriormente nella storia di questa disciplina. Le sue principali rivali saranno le tedesche Selina Joerg e Ramona Hofmeister, arrivate alle spalle di Ledecka sia alle ...

Snowboard - PGS Cortina d’Ampezzo 2018 : Ester Ledecka torna subito al successo - Nadya Ochner esce ai quarti : La campionessa olimpica Ester Ledecka vince il PGS di Cortina d’Ampezzo, seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. La 23enne ceca dopo il secondo posto a Carezza, torna subito ad imporre la propria superiorità, vincendo nettamente tutti i turni e conquistando la 15ma vittoria nel circuito. L’azzurra Nadya Ochner, che era riuscita proprio nell’impresa di battere Ledecka a Carezza, è uscita questa volta ai quarti ...

Snowboard – Nadya Ochner ci riprova a Cortina - derby Fischnaller-Felicetti tra gli uomini agli ottavi : Cortina, Ochner alla fase finale del PGS con il quarto tempo. Tra gli uomini derby Fischnaller-Felicetti agli ottavi, avanti anche March Nadya Ochner ci riprova. L’azzurra, reduce dal primo trionfo in carriera a Carezza, si è qualificata con il quarto tempo alla fase finale di Cortina, dove è in corso un’altra gara di gigante parallelo. L’atleta delle Fiamme Oro ha completato le due run di qualificazione in ...

LIVE Snowboard - PGS Cortina d’Ampezzo 2018 in DIRETTA : Nadya Ochner ci riprova - azzurri per il podio : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Ci si sposta da Carezza al fantastico scenario, in notturna, di Cortina d’Ampezzo: riflettori puntati sul PGS. L’Italia ci riprova davanti al pubblico di casa: dopo la prova strepitosa di due giorni fa Nadya Ochner, con il pettorale giallo di leader, va a caccia di un altro grandissimo risultato. Anche tra gli uomini ci sono ...