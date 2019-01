huffingtonpost

: Dopo quanti morti scatta la pietà? - HuffPostItalia : Dopo quanti morti scatta la pietà? - Marcozanni86 : Mi sbaglierò, ma dissento da quanti oggi vedono grosse possibilità di un secondo referendum su #Brexit: da azioni p… - MarcoSemprini59 : Dopo quanti morti scatta la pietà? -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Qual è la cifra della pietà?devono esserci in mare per tacere, per evitare dirette Facebook, prese di posizione ostinate comunque? Donne, uomini e bambini in fuga dalla morte hanno trovato la morte in mare, una morte feroce: undici ore in balìa di un gommone che all'improvviso si è sgonfiato e in 117 sono annegati davanti alle coste della Libia, Mar Mediterraneo, davanti alla nostra porta di casa.Abbiamo deciso che non ci riguarda più? Il ministro degli Interni ha individuato i colpevoli: i trafficanti di uomini, le Ong. Persone fuggono dai loro Paesi perché c'è sempre qualcuno pronto a raccoglierli in mare, costi quel che costi? Cosa sappiamo davvero, come vigiliamo? Basta dire porti chiusi e volgere lo sguardo dall'altra parte, mostrare le cifre di ingressi di migranti quasi ridotti allo zero? Certo, l'Europa non ha ...