Voleva attaccare Casa Bianca | arrestato

Usa - Voleva attaccare la Casa Bianca e la Statua della Libertà : la Fbi arresta un 21enne : Aveva come obiettivo attaccare la Casa Bianca e altri edifici federali a Washington. Hasher Jallal Taheb, 21 anni, è stato però fermato e arresta to dall'Fbi nello stato della Georgia al termine di un'...

Terrorismo - Bari : convalidato il fermo del 20enne somalo | Voleva attaccare San Pietro a Natale : E' stato convalidato il fermo del 20enne somalo Mohsin Ibrahim Omar, condotto in carcere a Bari nei giorni scorsi per i reati di associazione con finalità di Terrorismo , istigazione e apologia del Terrorismo , aggravate dall'utilizzo del mezzo informatico e telematico.

Somalo Voleva attaccare S.Pietro il 25 : 16.35 Il 20enne Somalo fermato a Bari per terrorismo progettava di mettere "le bombe a tutte le chiese d'Italia", a cominciare da quella più grande", la Basilica di San Pietro a Roma. "Il 25 dicembre è il Natale dei cristiani...le chiese sono piene", emerge dalle intercettazioni. Proprio da queste si evince "l'intenzione di recarsi a Roma in concomitanza del Natale", dicono gli inquirenti. A San Pietro "non è facile. C'è il Papa,tanta ...

Somalo arrestato a Bari - Voleva attaccare S.Pietro a Natale : Mohsin Ibrahim Omar, in carcere dallo scorso 13 dicembre per terrorismo internazionale, era in contatto con una cellula operativa in Somalia - E' stato convalidato il fermo del Somalo di 20 anni ...