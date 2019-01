Reddito e quota 100 | prima vertice di governo e poi cdm | M5s e Lega cercano un po’ pace

In arrivo il decreto per Reddito di cittadinanza e riforma pensioni con quota 100 : A Palazzo Chigi è in corso un vertice di maggioranza con il premier Giuseppe Conte e i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è trovare la quadra sulle misure della manovra, cioè reddito di cittadinanza e quota 100, in vista del consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio, che dovrebbe varare i due provvedimenti.Continua a leggere

Manovra - trovato l'accordo Oggi Cdm su Reddito-quota 100 : E' confermato per Oggi alle ore 16 il Consiglio dei ministri sul decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Stamane alle 9 e' invece in programma il vertice a tre tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - "testo pronto". Cdm convocato alle 16 : Filtra ottimismo per il decretone che introdurrà la due misure chiave della maggioranza gialloverde: Reddito di cittadinanza e Quota 100. È stato confermato per oggi alle ore 16 il Consiglio dei ministri, mentre in mattinata è in programma il vertice a tre tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio."I testi sono pronti, sono stati validati dalla Ragioneria generale dello Stato ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 : oggi il Consiglio Dei Ministri : L’atteso Consiglio dei Ministri dedicato all’approvazione del decreto che rende attuativi il Reddito di cittadinanza e quota 100, i due cavalli di battaglia dell’esecutivo di Giuseppe Conte, si terrà nella giornata di oggi, probabilmente nel pomeriggio in orario ancora da definire.Dopo le voci di ulteriore slittamento che si sono susseguite negli ultimi giorni, è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a fugare ogni dubbio, ...

Reddito e quota 100 : vertice maggioranza e poi cdm. Dettagli da risolvere : Prima Conte Di Maio e Salvini, poi il decreto su Reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. 'Le misure che molti italiani aspettano da tempo finalmente diventeranno leggi dello stato' si è ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - è il giorno del "decretone" che dovrebbe fare chiarezza : Prima lo slittamento, poi la conferma. Il Consiglio dei ministri che dovrebbe licenziare il maxi decreto con Reddito di...

Reddito e quota 100 - ci siamo : Prima lo slittamento, poi la conferma. Il Consiglio dei ministri che dovrebbe licenziare il decreto con Reddito di cittadinanza e quota 100 oggi si farà. E' lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe ...

Il governo prova a chiudere su Reddito di cittadinanza e quota 100 : Tutto dipenderà dal vertice della mattina. Ma c'è la volontà politica di M5s e Lega di approvare domani il cosiddetto 'decretone' su reddito di cittadinanza e quota 100 . La conferma arriva da Palazzo ...

M5s-Lega per ok Reddito cittadinanza-quota 100 - oggi “decretone” ma prima vertice : Tutto dipendera' dal vertice di stamane. Ma c'e' la volonta' politica di M5s e Lega di approvare oggi il cosidetto 'decretone' su reddito di cittadinanza e quota 100. La conferma arriva da Palazzo Chigi che ieri in serata fa filtrare che e' confermata la riunione del Consiglio dei ministri, anche se non vi e' ancora alcuna convocazione ufficiale. L'obiettivo del governo e' di chiudere entro la giornata di oggi e evitare un nuovo slittamento dopo ...

Giovedì Cdm su Reddito di cittadinanza e quota 100 : Roma, 16 gen., askanews, - Si terrà Giovedì il Consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera al decreto per il reddito di cittadinanza e quota 100. 'Avremo - scrive su Facebook il presidente del ...

Giovedì Cdm su Reddito di cittadinanza e quota 100 : Roma, 16 gen., askanews, - Si terrà Giovedì il Consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera al decreto per il reddito di cittadinanza e quota 100."Avremo - scrive su Facebook il presidente del ...

Conte : 'Confermato Cdm per approvare decreto su Reddito e quota 100' - : Il "decretone" con le due misure bandiera del governo si terrà domani nel pomeriggio. Lo confermano il premier e il ministro Di Maio, impegnati domani mattina insieme al collega Salvini in un vertice ...

Nuovo rinvio per il decretone con 'Quota 100' e Reddito di cittadinanza : Tra poche ore vertice tra Conte, Di Maio e Salvini. Da chiarire ancora dove trovare i soldi per l'assegno alle 250mila famiglie che hanno un componente invalido, misura irrinunciabile per la Lega, ...

Slitta Cdm su Reddito e quota 100 : Slitta il consiglio dei ministri previsto per giovedì. Il Cdm, che dovrebbe licenziare il decreto con reddito di cittadinanza e quota cento, a quanto apprende l'AdnKronos da fonti governative, si ...