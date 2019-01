Einaudi Chiodo e Cardarelli | sopralluogo di Cozzani

Michelucci e Battistini : "La Regione si attivi per l'Einaudi Chiodo. Non si può perdere tempo" : La Spezia - "Serve subito un intervento per mettere in sicurezza l'Istituto Einaudi-Chiodo della Spezia. Grazie alla denuncia degli studenti sono emerse le tante criticità che affliggono questa scuola,...