Classifica Dakar 2019 Moto | la graduatoria ed i distacchi Price vince davanti a Walkner

Classifica Dakar 2019 Auto - la graduatoria ed i distacchi. Al-Attiyah al comando dopo nove tappe : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar – 9ª tappa : Michael Metge vince nelle moto - Toby Price rimane leader di Classifica : Nella nona e penultima tappa della Dakar 2019 vince Michael Metge, Toby Price rimane leader della classifica generale Michael Metge vince la nona e penultima tappa della Dakar 2019. Il francese, della Sherco TVS Rally Factory, ha conquistato la frazione di 313 chilometri con il via ed il traguardo a Pisco. Nel deserto peruviano, alle spalle del motociclista, si sono piazzati Nosiglia Jager e Pablo Quintanilla, seguiti dai big di ...

Dakar 2019 - risultati ottava tappa camion e quad : Sotnikov vince e ribalta la Classifica! Cavigliasso domina : Oggi si è disputata l’ottava tappa della Dakar 2019, il rally raid più importante e prestigioso al mondo. Grande fatica anche per camion e quad da San Juan de Marcona a Pisco. camion – Dmitry Sotnikov ricorderà a lungo questa memorabile giornata che potrebbe averlo proiettato verso la conquista della Maratona del Deserto. Il 33enne russo ha dominato la tappa e ha anche ribaltato la classifica generale. Il pilota Kamaz, infatti, ha ...

Dakar 2019 - streaming video e tv : moto - ha vinto Walkner! Price leader della Classifica - 8tappa - : Diretta Dakar 2019, info streaming video e tv. La 8tappa oggi si corre da San Juan de Marcona a Pisco, in Perù: orario e percorso , 15 gennaio, .

Dakar 2019 - 8ª tappa : Al-Attiyah vince e resta in vetta alla Classifica - successo Walkner nelle moto : Dakar 2019, 8ª tappa: Al-Attiyah ha vinto la tappa odierna tra le auto, restando dunque in vetta alla classifica generale Dakar, ottava tappa: Matthias Walkner in moto e Nasser Al-Attiyah tra le auto sono stati i vincitori della gara odierna che partiva da San Juan de Marcona e terminava a Pisco. Nel corso dei 575 chilometri di tracciato è successo davvero di tutto con motori “ballerini” ad esempio, come quello che ha causato ...

Dakar 2019 - risultati quarta tappa auto : Nasser Al-Attiyah domina la prima Marathon e allunga in Classifica : Una quarta tappa davvero infinita questa prima stage “Marathon” da Arequipa a Tacna. Una prova speciale lunga 511 km dove gli equipaggi sono stati messi a dura prova e in cui oltre alla velocità ha contato decisamente la navigazione nei territori desertici peruviani. Ebbene, in una giornata dove resistenza e determinazione l’hanno fatta da padrone, è stato il qatariano Nasser Al-Attiyah a centrare il bersaglio grosso. ...

Dakar 2019 - risultati terza tappa auto : Stephane Peterhansel domina il deserto davanti a Al-Attiyah - Sainz fuori Classifica! : Dopo un inizio di Dakar 2019 non certo semplice, Stephane Peterhansel si aggiudica la durissima terza tappa San Juan de Marcona-Arequipa, che presentava ben 331 km di prova speciale. Il tracciato prevedeva la partenza al livello del mare, per poi raggiungere i 2000 metri di altitudine tra sabbia e dune del Perù. Chi ne ha fatto le spese, senza dubbio, è stato lo spagnolo Carlos Sainz. Il classe 1962 è incappato in un grave problema tecnico dopo ...

