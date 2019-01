Trivelle | Matteo Salvini a M5S | “Non si può dire ‘no’ a tutto e andare in giro con le

fanpage

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Il vicepremierha riaperto la discussione sulle: "Non si puòno al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle, mica possiamoincon la candela e accendere i legnetti. Diil resto si può discutere, ma con i soli 'No' non si campa". Dal M5S replicano: "L'età della pietra non finì per assenza di pietre".