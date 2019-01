Salvini:FI non attacchi Lega, è inutile

: Come è felice #Bonafede con la divisa della penitenziaria. Può copiare Salvini, finalmente. Nel frattempo non si è… - matteorenzi : Come è felice #Bonafede con la divisa della penitenziaria. Può copiare Salvini, finalmente. Nel frattempo non si è… - matteosalvinimi : “Salvini boia”, “Salvini appeso”. A Torino sono comparse queste nuove simpatiche scritte. Non ci fate paura, vado a… - makkox : credevo che salvini poliziotto 'cattivo' fisso, come segno di allarme de na strada buia e spietata che ha preso sto… -

"Mi auguro che Forza Italia costruisca e dia una mano a costruire, e non trascorra troppo tempo ad attaccare me e laperché non credo che questo sia utile". Così il ministro dell'Interno e leader della,in Sardegna. Poi rilancia sulla reintroduzione della leva: "Rimetterei sei o sette mesi di servizio civile e militare,lì si impara a stare al mondo". E nel comizio a Oristano su Cesare Battisti dice: "Finalmente dopo aver bevuto champagne a Rio de Janeiro, un terrorista come Battisti si trova in galera dove deve marcire".(Di mercoledì 16 gennaio 2019)