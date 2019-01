L' autocritica di Juncker | Abbiamo sbagliato a insultare i greci e a dare troppa

Europa - Juncker fa autocritica : 'Un'austerità avventata fu messa in atto durante la crisi' : Juncker, il presidente della Commissione Europea, durante le celebrazioni per i vent'anni dell'Euro ha parlato nell'aula facendo anche autocritica. A suo modo di vedere nel corso della crisi ci fu un'eccessiva austerità e una mancanza di solidarietà verso i paesi in difficoltà, in particolare la Grecia. Inoltre, ha aggiunto, fu data anche troppa rilevanza al Fmi. Per la prima volta, insomma, simili esternazioni si fanno largo anche tra le ...