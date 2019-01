Ferrari 488 Pista Spider | una versione verde opaco con inserti arancioni per Greg B?

C'è una Ferrari che vola : 200 vittorie per la 488 GT3 : Se la Ferrari soffre in Formula 1 non è così nelle altre categorie. È il caso della 488 GT3 che con la vittoria nella gara di Buriram ha raggiunto la vittoria numero 200, incluse quelle di classe, ...

Auto : la Ferrari 488 esordirà nel Civm : ANSA, - ROMA, 25 DIC - Ci sarà una novità importante nel 2019 per il mondo delle corse in salita. Grazie alla scuderia Superchallenge, la Ferrari 488, ovvero l'Auto più evoluta di Maranello nel Mondiale Endurance e nelle corse Gt in pista, esordirà nel Campionato ...

La Ferrari 488 Pista continua a raccogliere importanti riconoscimenti internazionali, ultimo il titolo di "Sportive de l'année" da MotorSport, una delle principali riviste di automobilismo francese. In un testa a testa che la opponeva ad altre 11 vetture sportive sul circuito di Magny-Cours e sulle strade circostanti, la Ferrari 488 Pista ha messo a segno

Assetto Corsa Competizione : il nuovo aggiornamento introduce la Ferrari 488 GT3 e il circuito dell'Hungaroring : Il quarto aggiornamento del programma Steam Early Access di Assetto Corsa Competizione include l'attesissima Ferrari 488 GT3, una delle vetture protagoniste del Campionato Blancpain GT Series. Il bolide del cavallino rampante va a impreziosire ulteriormente il parco macchine del gioco che include già le versioni racing GT3 di BMW M6, Bentley Continental e Lamborghini Huracàn. Un'altra importante novità della build 0.4 di Assetto Corsa ...

McLaren 720S Spider - in rampa di lancio l’anti-Ferrari 488 – FOTO : La nuova 720S Spider è fatta per “fare la festa” alla Ferrari 488 Spider: in McLaren non lo dicono esplicitamente, ma di certo non avrebbero il coraggio di smentirlo. E l’inglese parte subito avvantaggiata: pesa 88 kg in meno dell’italiana, per 1.468 kg complessivi in ordine di marcia, ed ha ben 50 cavalli di potenza in più. Insomma, il cavallino di Maranello ha poco da rampare. La Spider britannica deriva design, meccanica e ...

Ferrari 488 Pista Supercar of the Year : La 488 Pista, ultima Ferrari V8 serie speciale con motore centrale, è stata nominata "Supercar of the Year" dalla rivista BBC Top Gear. Il numero di premi conferiti da BBC TopGear alla Ferrari sale quindi a 16 e va ad aggiungersi al risultato della 488 GTB, che vinse lo stesso premio nel 2016. Tra i