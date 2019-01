Perché Fortnite non passa di moda?

Perché Fortnite può essere considerato il social network del 2018 : Non solo un gioco, ma anche una rete per socializzare. Il videogioco Fortnite, per la sua popolarità e la forte community che è nata, può essere considerato il social network più popolare del 2018. Fortnite ha avuto il suo boom di popolarità tra il 2017 e il 2018 ma in pochi sanno che il gioco è nato come un survival nel 2015. Solo in un secondo momento ha implementato la modalità battleroyal prendendola, senza mascherarlo troppo, da Player ...