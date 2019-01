Strage del bus del pellegrini ad Avellino | assolto l’ad di Autostrade L’ira dei parenti

Strage bus Avellino - Giovanni Castellucci assolto. I familiari delle vittime : "Non è giustizia" : Giovanni Castellucci è stato assolto dalle accuse nel processo l'autobus precipitato dal viadotto Acqualonga, il 28 luglio 2013. Nei confronti di Castellucci la richiesta del pm Rosario Cantelmo era di 10 anni di reclusione. La decisione del magistrato ha suscitato le ire dei familiari delle vittime : "Assassino", "venduti", hanno urlato durante la lettura della sentenza. Non sono bastate le condanne di alcuni dirigenti di Aspi a placare ...

Strage bus - ira familiari delle vittime : 12.32 Rabbia dei familiari delle 40 vittime del bus caduto dal viadotto Acqualonga sulla A16 alla sentenza del tribunale di Avellino. "E' stato messo fuori un assassino!", ha urlato un familiare al termine della sentenza di assoluzione dell'Ad di Autostrade, Giovanni Castellucci. "Vergogna, questa non è giustizia, Devono pagare tutti, sono cinque anni che le nostre famiglie sono distrutte", hanno gridato all'interno dell'aula.

Strage bus Avellino - Autostrade assolta. I familiari delle vittime : "Non è giustizia" : Giovanni Castellucci e gli altri 11 dirigenti di Austrade sono stati assolti dalle accuse nel processo l'autobus precipitato dal viadotto Acqualonga, il 28 luglio 2013. Nei confronti di Castellucci la richiesta del pm Rosario Cantelmo era di 10 anni di reclusione. La decisione del magistrato ha suscitato le ire dei familiari delle vittime : "Assassino", "venduti", hanno urlato durante la lettura della sentenza.Il bus precipitò dal viadotto ...

Strage dell'autobus ad AvellinoAssolti i vertici di Autostrade : L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, accusato, assieme ad altri 11 dirigenti e funzionari di omicidio colposo plurimo e disastro colposo per l'incidente del 28 luglio 2013, nel quale persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato dal viadotto autostradale, e' stato assolto Segui su affaritaliani.it

Strage del bus - la sentenza : assolto ad autostrade Castellucci. Le urla in aula dei parenti delle vittime : «Venduti!» : sentenza di primo grado del processo sulla Strage del bus che, il 28 luglio 2013, precipitò dal viadotto Acqualonga della A16 Napoli-Canosa all'altezza del comune di Monteforte Irpino, in...

Strage del bus - la sentenza : assolto ad autostrade Castellucci. Le urla in aula dei parenti delle vittime : «Venduti!» : sentenza di primo grado del processo sulla Strage del bus che, il 28 luglio 2013, precipitò dal viadotto Acqualonga della A16 Napoli-Canosa all'altezza del comune di Monteforte Irpino, in...

Strage del bus sul viadotto dell'A16 - oggi la sentenza : Napoli , 11 gen., askanews, - E' prevista per oggi la sentenza di primo grado sulla Strage del pullman che, il 28 luglio del 2013, precipitò dal viadotto 'Acqualonga' dell'A16 Napoli-Canosa, tra Nola ...

Strage tra i cercatori d'oro : sepolti vivi dal crollo della miniera : Alcuni residenti della zona del Kohistan avevano scavato un cunicolo profondo nel letto di un fiume per cercare oro e sono...

Morto Carlo Maria Maggi - mandante della Strage di Piazza della Loggia : aveva 84 anni : Responsabile della cellula veneta di Ordine Nuovo, da membro dell’Msi fu espulso a fine anni '60 proprio per i suoi presunti legami con il cosiddetto terrorismo 'nero'. Associazione familiari vittime: "Si porta via la verità"Continua a leggere

Morto Carlo Maria Maggi - mandante della Strage di piazza della Loggia : Da anni in precarie condizioni di salute, nel 2017 la Cassazione aveva confermato la condanna all'ergastolo

È morto Carlo Maria Maggi - condannato come mandante della Strage di piazza della Loggia a Brescia : Carlo Maria Maggi , componente del gruppo neofascista Ordine Nuovo e condannato per essere stato il mandante della strage di piazza della Loggia a Brescia (1974), è morto a Venezia dove era malato da tempo: aveva 82 anni. Già membro del

Terrorismo : morto Carlo Maria Maggi - mandante della Strage di Piazza della Loggia : Carlo Maria Maggi , noto per fatti di Terrorismo legati all’estrema destra, è morto – secondo fonti delle forze dell’ordine – a Venezia dove risiedeva ai domiciliari perché malato da tempo. Responsabile – secondo lunghe vicende giudiziarie – della cellula veneta di Ordine Nuovo, era membro dell’Msi da cui fu espulso a fine anni ’60 proprio per i suoi presunti legami con il cosiddetto Terrorismo ‘nero’. ...

Terrorismo - morto Carlo Maria Maggi : condannato come mandante della Strage di Piazza di Loggia : Carlo Maria Maggi, noto per fatti di Terrorismo legati all’estrema destra, è morto – secondo fonti delle forze dell’ordine – a Venezia dove risiedeva ai domiciliari perché malato da tempo. Responsabile – secondo lunghe vicende giudiziarie – della cellula veneta di Ordine Nuovo, era membro dell’Msi da cui fu espulso a fine anni ’60 proprio per i suoi presunti legami con il cosiddetto Terrorismo ‘nero’. ...