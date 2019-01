Corruzione e favori sessuali in comune | 6 arresti nel casertano

Corruzione - “l’Italia attui norme Ue antiriciclaggio e favorisca trasparenza su informazioni fiscali delle grandi imprese” : La Corruzione ha un impatto su tutti noi, spesso in modi di cui non siamo consapevoli. Questo problema è particolarmente grave nei paesi in via di sviluppo. L’organizzazione The ONE Campaign stima che questi paesi perdano ogni anno oltre 1 trilione di dollari attraverso affari illeciti o loschi, spesso con il coinvolgimento di società di comodo anonime. Oggi, nella Giornata internazionale contro la Corruzione, vale la pena riflettere un momento ...

"Corruzione e favori sessuali" : arrestati un pm e dirigenti sanitari a Lecce : La Guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza della procura di Potenza, competente sui magistrati del distretto della Corte...

Corruzione e favori sessuali - in manette pm e dirigenti Asl : Un magistrato e alcuni dirigenti Asl in manette a Lecce per Corruzione e, almeno in un caso, per favori sessuali. Sei persone, tra cui il sostituto procuratore della Repubblica di Lecce Emilio ...