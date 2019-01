Manolas-United | in Spagna danno l’affare per fatto

serieanews

: Roma, dalla Spagna: 'Manolas a - Dalla_SerieA : Roma, dalla Spagna: 'Manolas a - notizieasroma : #CalciomercatoRoma: #Manolas sempre più vicino al #ManchesterUnited - romanewseu : #Calciomercato Roma, #Manolas verso lo #United #ASRoma -

(Di giovedì 10 gennaio 2019), voci dallasul difensore greco- Non solamente Koulibaly, il Manchesterè sulle tracce di un altro top difensore della nostra Serie A. Grandi lavori di ristrutturazione del reparto arretrato all’Old Trafford: se ancora non c’è certezza sul futuro della guida tecnica dei Red Devils, si sa quasi sicuramente che gli inglesi …L'articolo, inl’affare perproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....