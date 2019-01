Vende il suo rene per comprarsi un iPhone e un iPad e resta invalido a vita

blogitalia.news

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)unper potersi comprare une unQuando aveva 17 anni ha deciso dire unper racimolare i soldi necessari a comprare une un. Oggi, Wang, cittadino cinese che di anni ne ha 25, èa causa di quella operazione e costretto a letto per il resto della sua, ha costantemente bisogno di cure e di ricoveri in ospedale per trattamenti ciclici e dialisi regolare. Tutto solo per acquistare lo smartphone di ultima generazione, che la sua famiglia non poteva permettersi, e fare bella figura davanti ai suoi amici. La sua vicenda è stata raccontata dalla stampa locale e ripresa immediatamente da quella internazionale. Era il 2011 quando il ragazzo decise dire un suorivolgendosi al mercato nero cinese. Ha contattato alcuni malviventi tramite un sito internet e, dopo aver preso appuntamento con loro, si è recato ...