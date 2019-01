Così le case automobilistiche pilotavano il mercato con offerte e servizi finanziari

Dl Sicurezza : anche Emilia Romagna verso il ricorso. Casellati contro sindaci disubbidienti : ' Così anarchia' : Domani la Toscana solleverà la questione di incostituzionalità alla Consulta. La presidente del Senato: 'sarebbe un messaggio devastante per le istituzioni e per i cittadini' -

' Così leggo i segreti nelle impronte digitali per risolvere i cold case' : ... era il 2007, per la seconda volta avevo scelto di fare una nuova esperienza all'estero presso la Sheffield Hallam University, dove operava Malcom Clench , uno dei professori più quotati al mondo nel ...

Il business della camorra : Così lo Stato pagava l'affitto al clan per le case confiscate : Per venticinque anni ha intascato gli affitti con rigore svizzero, mostrandosi interlocutore affidabile e disponibile. Per un quarto di secolo, è Stato il 'padrone di casa', o meglio, il proprietario ...