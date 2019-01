Magnesio supremo | a cosa serve

ideegreen

(Di martedì 8 gennaio 2019)Quando parliamo di® ci riferiamo per la precisione all’integratore alimentare diprodotto dalla Natural Point srl. Perché un integratore di? E’ un elemento così necessario? Sì, è un macro-minerale essenziale per il nostro organismo perché attiva oltre 300 reazioni biochimiche ed è coinvolto, tanto per fare qualche esempio, nella sintesi delle proteine, nel metabolismo energetico, nella divisione cellulare. Influisce anche sul funzionamento del sistema nervoso e muscolare e favorisce l’assimiliazione delle vitamine B,C, D ed E.(altro…): aIdee Green.