Render e hardware del Samsung Galaxy M30 | una vera scoperta?

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Continua a far parlare di sé ilM30, a cui il portale 'SLASHLEAKS' ha dedicato un ampio spazio, riportando uning del presunto design, molto moderno e pulito (notch a goccia, cornici ridotte al minimo indispensabile ed ampio display, e l'elenco con le specifiche tecniche, che pure sembra essere molto interessante. Il dispositivo dovrebbe presentare uno schermo da 6.38 pollici con risoluzione FullHD+ (2220 x 1080 pixel), con una tripla fotocamera posteriore (13 + 5 + 5MP) ed una fotocamera singola sul fronte (da 16MP). Le dimensioni delM30 sarebbero pari a 159 x 75.1 x 8.4 mm, con una batteria dalla capacità di 5000 mAh.Un dispositivo del genere potrebbe attrarre l'attenzione del pubblico, specie per questa particolarità di cui vi abbiamo appena parlato (non succede spesso di assistere alla presentazione di un device del colosso di Seul dotato ...