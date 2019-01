Dolcificanti | i veri effetti sulla perdita di peso

dilei

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Isono utili nella dieta oppure no? Per la prima volta la scienza è riuscita a rispondere in modo esatto a questa domanda.Non esistono infatti prove che dimostrino i benefici deisalute (elinea) rispetto al normale zucchero. Non solo: gli studiosi non escludono nemmeno che questo alimento possa addirittura danneggiarci. Lo svela una ricerca realizzata dalla Cochrane Foundation e apparsarivista BMJ.Spesso chi si mette a dieta sceglie di rinunciare allo zucchero bianco e punta su altrinel tentativo di tagliare le calorie e perderein fretta. Iperò sono finiti spesso sotto accusa, poiché molti esperti sono convinti che non siano efficaci nel favorire il dimagrimento e che, al contrario, possano risultare dannosi. Per scoprire i realidi questo alimento sul nostro corpo, gli studiosi hanno preso in ...