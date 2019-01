Quando arriva il 5G

SCENARIO/ Cosa farà Salvini Quando arriva lo scossone di marzo? : Il 2019 è un anno pieno di incertezze per l'Italia, anche a causa dello scontro tra Stati Uniti e Cina. Il ruolo chiave di Salvini.

Milan - per Higuain peggiore inizio da Quando gioca in Serie A : l’alternativa arriva già a gennaio? : Se il Milan si trova al quarto posto in campionato, di sicuro il merito non è di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, infatti, non va in gol da quasi due mesi quando a “San Siro” i rossoneri sconfissero in rimonta la Sampdoria per 3-2. In campionato è fermo a quota 5 reti, mentre in Europa League ne ha segnate una al Dudelange e una all’Olympiakos. La risalita dei rossoneri ha molto di Gattuso che, nonostante ...

L'Amica Geniale : Quando arriva la Seconda Stagione? : Anticipazioni su trama e cast della Seconda stagione di L'Amica Geniale: e Hbo confermano un secondo capitolo della serie ispirata ai libri di Elena Ferrante. Scopriamo cosa accadrà a Lila e Lenù.

Una coppia adotta un gatto - ma trova una sorpresa Quando arriva a casa : È la gattina più dolce del mondo''. Ma quando la coppia è arrivata a casa e ha aperto il trasportino, hanno scoperto la ragione per cui Artemide aveva fatto le fusa in quel modo: suo fratello Ercole,...

F1 - la rivelazione di Arrivabene : “la nuova Ferrari l’ho vista - ecco Quando la presenteremo” : In occasione della serata di Caschi d’Oro e Volanti ACI 2018, il team principal della Ferrari ha svelato la data di presentazione della monoposto 2019 C’è la data di presentazione della nuova Ferrari, a svelarla è Maurizio Arrivabene in occasione della serata di Caschi d’Oro e Volanti ACI 2018. Il team principal della scuderia di Maranello ha reso noto che i veli sulla nuova monoposto del Cavallino saranno alzati il ...

Meteo - col ciclone di Santa Lucia arriva la neve : Quando e dove : Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it, nelle prossime ore la neve cadrà a quote collinari in diverse regioni italiane...

Tredicesima 2018 : a chi spetta - Quando arriva - calcolo. Le regole : Siamo ufficialmente entrati in clima natalizio, e per molti lavoratori questo periodo corrisponde con la tanto attesa Tredicesima mensilità, detta anche gratifica natalizia, riconosciuta dal D.P.R. n. 1070/1960. Infatti, come di consueto, a tutti i lavoratori subordinati, sia del settore pubblico che del settore privato, inclusi i lavoratori domestici, spetta una mensilità aggiuntiva rispetto allo stipendio normalmente percepito. Esso ...

Tredicesima 2018 : Quando arriva - come si calcola e chi la riceve : Soltanto per il 2018 la data di pagamento della Tredicesima mensilità per gli statali sarà la stessa per insegnanti, personale amministrativo e per tutti...

Juventus-Inter - Ronaldo e le differenze con CR7 : “il calcio è cambiato - Quando arrivai in nerazzurro…” : Il Fenomeno ha parlato della partita dello Stadium, soffermandosi su Cristiano Ronaldo e sulle differenze tra se stesso e il portoghese Juve-Inter, un match da mille e una notte che affascina e seduce. Lo Stadium si veste a festa, pronto ad accogliere una sfida ricca di pathos ed emozioni, in cui non mancheranno i colpi di scena. Ronaldo Nazario da Lima ne ha giocate tante di queste partite, per questo motivo la Gazzetta dello Sport lo ha ...

Arrivano le Geminidi - lo sciame meteorico più bello dell’anno : ecco dove e Quando vedere le stelle cadenti di Dicembre : Stanno per arrivare le Geminidi, lo sciame meteorico annuale più bello dell’anno: ci attendono moltissime meteore, luminose e colorate, ma anche “palle di fuoco” e soprattutto molto divertimento sotto il cielo notturno. E oltre ad essere lo sciame meteorico più forte e suggestivo dell’anno, è anche un po’ strano. ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Geminidi. ecco come, dove e quando vederle A differenza di molti altri sciami meteorici, le ...

Arriva la cometa di Natale : come e Quando vederla : Con l'arrivo delle festività natalizie si avvicina anche il passaggio della cometa 46P/Wirtanen, che in alcune giornate sarà...

[Il retroscena] Il ministro dell'Economia Tria pensa alle dimissioni : ecco Quando potrebbero arrivare : Tutto perfettamente in linea con il volere di Mattarella che bloccò la nomina all'Economia di Paolo Savona per avere un ferreo guardiano dei conti. La fermezza quando il confronto sul varo della ...