Anthem si mostra in 15 minuti della missione Lost Arcanist

Anthem : il recente livestream mostra il Javelin Interceptor e le Fortezze : Durante un livestream tenutosi oggi, Bioware ha mostrato il Javelin Interceptor, classe più leggera e veloce tra le 4 disponibili in Anthem. Dopo essere stato rinviato qualche settimana fa, oggi è stato finalmente possibile vedere questa classe in azione. Ma le novità non finiscono qui.Come riporta VG247, durante l'evento è stata anche mostrata una delle Fortezze disponibili nel gioco. Le Fortezze sono attività da affrontare con altri 3 amici ...

The Game Awards 2018 : Anthem si mostra in un nuovo trailer focalizzato sulla storia : Nelle sue opere BioWare ha sempre dimostrato di avere particolare talento nel comporre una narrazione avvolgente e di ottima caratura, e forse per questo la community che è nata attorno ad Anthem chiede da tempo che lo studio approfondisca le trame della storia che saremo chiamati a vivere nel gioco.Volendo probabilmente soddisfare i fan, gli sviluppatori hanno mostrato oggi durante i The Game Awards 2018 un nuovo, corposo trailer di Anthem, ...

Mostrata Fort Tarsis in Anthem - oggi 3 dicembre ultimo giorno per iscriversi alla Closed Alpha : Grazie all'ultimo livestream di Anthem organizzato dagli sviluppatori di Bioware è stata finalmente svelata la città di Fort Tarsis. Si tratta di un punto di riferimento centrale dell'universo ricreato nel gioco. Cresce così l’attesa dei giocatori per l’uscita di Anthem la cui data ufficiale del rilascio è in programma per il prossimo 22 febbraio 2019 su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Era stato Michael Gamble, Lead Producer di Anthem, a ...

Anthem : nuove immagini ci mostrano le splendide ambientazioni e nuovi nemici : Come riportato da Wccftech, durante il fine settimana, gli sviluppatori BioWare hanno condiviso nuovi screenshot per l'attesissimo Anthem.Tyler Steinbring del team QA ha condiviso una splendida nuova immagine di una grotta tramite Twitter, che potete vedere qui sotto:In seguito, la Senior Level Designer, Emily Taylor, ha mostrato due nuovi nemici prima di aggiungere che gli Scars, il nemico più comune, non sono gli unici nemici che i giocatori ...

Anthem : la nuova diretta di BioWare mostra l'approfondito grado di personalizzazione dei Javelin : BioWare ha deciso di centellinare le informazioni su Anthem, mostrando il gioco attraverso una serie di dirette che ogni volta si concentrano su un aspetto diverso dell'atteso titolo in arrivo il prossimo 22 febbraio su Xbox One, PS4 e PC.Nella giornata di ieri si è tenuto un altro di questi appuntamenti, questa volta dedicato alla profondissima personalizzazione con cui potremo rendere unici i nostri Javelin, o in italiano "strali", le exo-tute ...

Anthem si mostra in 45 minuti di video gameplay : Bioware ha tenuto due giorni fa un livestream dedicato ad Anthem, dove ha mostrato in diretta molte sequenze di dameplay del suo attesissimo gioco, e come possiamo vedere il filmato è stato caricato anche su YouTube, per un totale di 45 minuti di video gameplay di Anthem.Possiamo dunque apprezzare diverse sequenze di combattimento, l'interazione con l'ambiente durante gli scontri a fuoco e il volo, l'interazione tra compagni (il livestream è ...

Anthem : un video ci mostra le spettacolari Ultimate e le abilità dei Javelin : Il materiale visivo dedicato ad Anthem è stato scarso negli ultimi mesi, ma ora abbiamo ricevuto un nuovo filmato piuttosto utile che dovrebbe facilitare la scelta del Javelin da utilizzare nel gioco.Il video è stato pubblicato da IGN e, al suo interno, possiamo vedere ogni mossa e abilità che ognuno dei quattro Javelin avrà a disposizione. Ranger, Colossus, Interceptor e Storm Javelin sono tutti presenti e possiamo vedere le abilità che ogni ...