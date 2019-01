FA Cup | Tranmere Rovers-Tottenham 0-7 | tripletta di Llorente

FA Cup - dominio Tottenham : 0-7 contro il Tranmere : Si è giocata una partita valida per la FA Cup, è sceso in campo il Tottenham, partita senza storia contro il Tranmere, il risultato di 0-7 non ascia dubbio sull’andamento dell’incontro, partita mai in discussione. Solo un gol nel primo tempo con Aurier, poi il Tottenham si scatenata nella ripresa e sigla ben 6 gol con la tripletta di Llorente, Kane, ancora Aurier e Son Heung-Min. Gol e spettacolo ma soprattutto dominio. SCARICA ...