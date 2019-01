Migranti,Orlando:norme a esame giudice

: «A Palermo difendiamo l’unica razza: quella umana. Non ci sono migranti a Palermo: chi vive a Palermo è palermitano… - espressonline : «A Palermo difendiamo l’unica razza: quella umana. Non ci sono migranti a Palermo: chi vive a Palermo è palermitano… - matteosalvinimi : Con tutti i problemi che ci sono a Palermo, il sindaco sinistro pensa a fare “disobbedienza” sugli immigrati... Li… - fanpage : Migranti, sindaco #Orlando blocca Dl Sicurezza: 'È disumano, io e Salvini giochiamo sport diversi' -

"Non arretro,non c'è motivo,ho assunto una posizione che non è né di protesta, né di disubbedienza, né di obiezione di coscienza. Ho assolto alle mie funzioni istituzionali di sindaco". Così il sindaco di Palermoai Lunatici,Radio2,dopo la polemica col ministro Salvini per aver sospeso l'applicazione disuidel Dl Sicurezza. "Siamo in presenza di un provvedimento che rende chi ha un regolare permesso di soggiorno senza diritti",spiega,annunciando che porterà la questione all'dell'autorità giudiziaria.(Di giovedì 3 gennaio 2019)