Allarme influenza in tutta Italia | aumentano i casi ma il picco più alto arriverà a fine

Allarme sigarette elettroniche tra i giovani degli USA - il chirurgo generale : “La nicotina è pericolosa - può influenzare apprendimento - attenzione e memoria” : Il chirurgo generale degli Stati Uniti sta esortando ad un rapido intervento per impedire che i brand di sigarette elettroniche creino dipendenza in milioni di adolescenti. In un avviso, Jerome Adams ha dichiarato che genitori, insegnanti, operatori sanitari e autorità governative devono intraprendere delle “misure aggressive” per impedire che i bambini utilizzino le sigarette elettroniche. La legge federale vieta la vendita dei dispositivi ...

Allarme vaccinazioni antinfluenzali - medici Fimmg : “Scorte già finite” : “In molti casi i vaccini sono già finiti, in altri stanno per terminare“: arriva dalla Fimmg Napoli l’Allarme sulle scorte di vaccino che ormai, ben prima del previsto, stanno terminando. Il fenomeno riguarda tutta l’Italia, ma la Campania è tra le regioni maggiormente in difficoltà. Sempre di più sono i cittadini che non possono accedere alla vaccinazione gratuita a causa di questa carenza. “Un paradosso inaccettabile”, ...

Allarme influenza : “Non sottovalutiamo il virus o ci sarà un sovraffollamento degli ospedali” : Di qui a gennaio il picco influenzale si farà sentire con forza. E anche se quest’anno il virus si prospetta di media intensità “non si devono sottovalutare i rischi“: a tenere alta l’attenzione e a invitare i cittadini a vaccinarsi sono Corrado Calamaro e Luigi Sparano, rispettivamente segretario amministrativo e segretario provinciale della Fimmg Napoli. Nonostante in Campania non si registrino ancora casi legati al ceppo ...

Influenza - è Allarme : 3 milioni di italiani a letto - tra dicembre e gennaio il picco di contagi : L'Influenza metterà a letto oltre 3 milioni di italiani. Sono queste le stime fatte dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali, Simit, dopo i primi numeri...

Vaccino antinfluenzale - Allarme fake news dell'Agenzia Italiana del Farmaco : Il Dr. Paolo Toniolo, medico specialista in igiene e medicina preventiva, in un'intervista per il quotidiano La Repubblica ha smontato numerosi falsi miti riguardo l'influenza e il Vaccino antinfluenzale. Il suo intervento segue quello dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ieri è dovuta intervenire con un comunicato ufficiale per smentire le fake news circolanti nei giorni scorsi, secondo le quali il nuovo Vaccino antinfluenzale della ...

Influenza - Allarme “ufficite” : ecco come evitare il contagio dei malanni di stagione tra colleghi : Gli sbalzi di temperatura che stanno caratterizzando l’autunno e l’arrivo dei primi freddi, hanno dato inizio alla stagione dei malanni: si stima che quest’anno l’Influenza colpirà circa 5 milioni di italiani, con una prima ondata di contagi avvenuta già a fine settembre. Le malattie a diffusione aerea trovano spesso proprio negli uffici le condizioni perfette per diffondersi e perseverare. Top Doctors®, la piattaforma online che seleziona e ...