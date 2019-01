Jaguar Land Rover | portiere automatiche per i disabili

Guida autonoma : Jaguar Land Rover contro il futuro mal d’auto : Il Gruppo Jaguar Land Rover sta portando avanti uno studio su un complesso algoritmo per contrastare il “mal d’auto”. Il sistema tramite l’azione combinata di sensori biometrici e dati dinamici e di movimento, permette al veicolo di riconoscere lo stato di malessere del conducente e personalizzare autonomamente le impostazioni di Guida per ridurre gli effetti del mal d’auto. Il mal d’auto o “chinetosi” potrebbe diventare un problema da ...

Jaguar Land Rover Mobility : il prototipo di una portiera che si apre e chiude automaticamente : Secondo quanto evidenziato da Jaguar Land Rover , questa tecnologia prima di essere legata a un esemplare di Range Rover Sport è stata sviluppata in laboratorio per sei mesi. Come accennato, la ...

Jaguar Land Rover facilità l’accesso a bordo aprendo automaticamente la portiera : La portiera Mobility si apre all’avvicinarsi del guidatore e si chiude automaticamente. I comandi gestuali ed i sensori radar evitano che la portiera, aprendosi, possa urtare oggetti o veicoli nei parcheggi. Questo tipo di tecnologia può anche facilitare ai disabili la salita e la discesa dalla macchina Jaguar Land Rover ha sviluppato un modello di portiera che si apre automaticamente all’avvicinarsi del guidatore, ma che è ...

Jaguar Land Rover - un 2018 a tutto gas" : Festicket, il maggiore portale online per i fan della musica, per scoprire e prenotare biglietti e pacchetti per i festival di musica in tutto il mondo. WeTrip, una social platform di viaggi che ...

Jaguar Land Rover Italia e San Patrignano inaugurano “Una Casa per Crescere” : Grazie a questo progetto, Aumenta la disponibilità della comunità ad accogliere giovani ragazze con i loro figli. Per loro all’interno del villaggio una nuova Casa per vivere pienamente la propria genitorialità Il progetto “Una Casa per Crescere”, è stato avviato un anno fa e lo scorso venerdì 7 dicembre, alla presenza del Presidente di San Patrignano, Piero Prenna, e del Presidente di Jaguar Land Rover Italia, Daniele Maver, è ...

Android Auto e Apple CarPlay : Jaguar Land Rover annuncia il supporto : La società Automobilistica Jaguar Land Rover ha annunciato che è finalmente giunto il momento di portare Apple CarPlay e Android Auto nei suoi nuovi veicoli. Entrambi i sistemi di mirroring dello smartphone faranno parte di uno Smartphone leggi di più...

Jaguar Land Rover - Apre la fabbrica in Slovacchia : Il gruppo Jaguar Land Rover ha inaugurato il suo nuovo stabilimento di Nitra, in Slovacchia. La fabbrica, costruita grazie a un investimento di 1,6 miliardi di sterline (circa 1,4 miliardi di euro, 130 milioni dei quali finanziati dal governo di Bratislava), impiega circa 1.500 dipendenti, che diventeranno 2.350 entro fine anno, e vanta una capacità produttiva annuale di 150 mila auto. Entro il 2020, dovrebbe essere toccata quota 100 ...