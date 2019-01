meteoweb.eu

: Imprese: Protom, Aerospace prende il volo con progetto Mib - Today_it : Imprese: Protom, Aerospace prende il volo con progetto Mib -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Dalla Campania alle sfide internazionali: l’diilgrazie alMib (Modular Iron Bird), strumento a supporto della certificazione dei velivoli a pilotaggio remoto, realizzato in partnership con l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli‘. Mib permetterà anche alle aziende aeronautiche medio-piccole di attuare i test di qualifica necessari alla certificazione degli equipaggiamenti e del computer di bordo per i comandi diprima della fase di prototipazione, con una notevole riduzione dei criticità tecniche ed economiche. “L’innovazione di Mib – spiega a Labitalia il direttore della Business Unit, Giuliano Di Paola – sta nella capacità di ricreare in maniera fedele, grazie all’approccio modulare, le caratteristiche meccaniche e dinamiche del veliche di volta in volta si va a testare Questa flessibilità ...