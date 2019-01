Amianto | ' ex manager non causarono morti'

Amianto - a 2 anni da sentenza per ex manager Pirelli niente motivazioni : “Prescrizione corre - danni per parti civili” : Antonio era addetto alle mescole, Enrico si occupava della vulcanizzazione, Fausto era un magazziniere, Vincenzo faceva l’assistente manutentore. Loro e altri 25 uomini erano operai della Pirelli di viale Sarca, Bicocca e viale Ripamonti, a Milano dove, secondo l’accusa del pm di Milano Maurizio Ascione, respiravano Amianto per produrre pneumatici ma senza alcuna protezione tra gli anni ’70 e ’80. Ed è così che nel corso ...