Avaria su aliscafo di linea tra Napoli e Capri

(Di martedì 1 gennaio 2019) Un', determinata da un principio di incendio sviluppatosi in sala macchine, ha colpito oggi pomeriggio un'unità marittima veloce partita danel primo pomeriggio con 47 persone a bordo e diretta aIl guasto si è verificato a circa tre miglia al largo di. Il principio di incendio è stato subito domato con le attrezzature di bordo in dotazione.Lanciato l'sos, si sono subito portati sul posto gli uomini della Guardia Costiera con la motovedetta cp 858 e il gruppo ormeggiatori dicon la propria imbarcazione, unitamente al "Monte Tiberio" della società Laser. Il natante è stato rimorchiato e trainato nel porto dell'isola. Nessun pericolo per i passeggeri, a parte ovviamente i disagi.