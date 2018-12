Roma | l' Ajax con un video provò a convincere Kluivert a restare L' olandese | ' Contento

Roma - Monchi monitora un giocatore dell'Ajax : La Roma pensa ancora a Donny van de Beek. Come scrive il Corriere dello Sport , il classe '97, di ruolo centrocampista, è monitorato da Monchi , ds giallorosso.

Roma - il talento si ricerca in Olanda : Van de Beek dell’Ajax sulla lista di Monchi : Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. Ricordate la contestazione dei tifosi della Roma? —> il link: tifosi contro la dirigenza Una […] L'articolo Roma, il talento si ricerca in Olanda: Van de Beek dell’Ajax sulla lista ...

Van de Beek alla Roma?/ Ultime notizie : Monchi dopo Kluivert punta gli altri gioielli dell'Ajax - IlSussidiario.net : Van de Beek alla Roma potrebbe essere un colpo di calciomercato della Roma nella sessione di riparazione di gennaio prossimo.

Roma - missione olandese. Piacciono i gioielli dell'Ajax. Van de Beek in pole : Fino al 2011 l'idea di attingere da quel mercato non aveva neanche lontanamente sfiorato la mente dei dirigenti giallorossi. Da lì in poi, invece, è diventato un po' tutto diverso e a oggi sono già ...

Roma - il talento si ricerca in Olanda : Van de Beek dell’Ajax sulla lista di Monchi : Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. Ricordate la contestazione dei tifosi della Roma? —> il link: tifosi contro la dirigenza Una […] L'articolo Roma, il talento si ricerca in Olanda: Van de Beek dell’Ajax sulla lista ...