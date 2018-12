M5s | cosa diceva il post rimosso dal Blog delle Stelle

M5s e gli F-35 - cosa succede dentro il Movimento : Il sottosegretario pentastellato alla Difesa, Angelo Tofalo, tesse le lodi dei caccia Eurofighter e scoppia la rivolta della base che chiede di mantenere le promesse di taglio delle spese militari. ...

Cosa sappiamo dell'aggressione denunciata dalla parlamentare Mara Lapia del M5s : È al vaglio della Squadra mobile di Nuoro l'episodio accaduto venerdì sera alla deputata M5S Mara Lapia, 42 anni, avvocata e e criminologa, finita al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di ...

Cosa sappiamo dell'aggressione denunciata dalla parlamentare Mara Lapia del M5s : È al vaglio della Squadra mobile di Nuoro l'episodio accaduto venerdì sera alla deputata M5S Mara Lapia, 42 anni, avvocata e e criminologa, finita al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro con una frattura costale e contusioni dopo essere stata aggredita nel parcheggio del supermercato Lidl di via don Bosco. La questura mantiene il più stretto riserbo sulle indagini. La vittima, tornata a casa con una ...

Giuseppe Conte - retroscena velenosissimo di Dagospia : 'Cosa dicono di lui ora dentro M5s e Lega' : 'Da qualche giorno Giuseppe Conte è in pieno delirio di onnipotenza '. Mai così potente, mai così odiato: il premier, all'indomani della 'vittoria personale' sulla manovra, è al centro di retroscena ...

Manovra - cosa c’è nell’accordo raggiunto da Lega e M5s al vertice di governo : Le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra, previste per il voto degli emendamenti, sono state cancellate. Il provvedimento è atteso in Aula domani. Sarà dunque probabilmente questa l'Aula per apportare le modifiche concordate ieri sera a Palazzo Chigi. "Non posso che dire che il clima è stato disteso, perché è la verità: abbiamo affrontato temi politici e li abbiamo risolti", ha detto il sottosegretario leghista ...

Giuseppe Conte da Papa Francesco - retroscena : 'Cosa gli ha chiesto' - Lega e M5s lo mandano al macello : Il premier Giuseppe Conte avrebbe approfittato dell'udienza accordata da tempo in gran segreto da Papa Francesco per anticipare una decisione clamorosa al Santo Padre: il governo sarebbe intenzionato ...

Luigi Di Maio - tragica retromarcia sul reddito di cittadinanza : farsa M5s - cosa non devi avere per chiederlo : Sul reddito di cittadinanza hanno scherzato. Luigi Di Maio si adegua e taglia la sua misura bandiera del M5s : i fondi ridotti da 9 a 7 miliardi non bastano per coprire la platea dei 5 milioni di ...

Chi sono i gilet gialli e cosa vogliono (e ora un ex M5s apre la "succursale" italiana) : Tensioni in Francia e a Parigi in occasione del quarto sabato di proteste dei gilet gialli. Rinviate le partite della Liga1...

Pd - l’ira di Rosato : “Cosa ci accomuna con M5s? Berlusconi almeno faceva condono per tutti - Di Maio no” : “Accordo tra nuovo Pd e il M5s? Ma il problema è il segretario del Pd o cosa fa il M5s? Questi hanno votato il dl sicurezza di Salvini senza avere un sussulto di coscienza, a parte quattro battute demagogiche che ha fatto qualcuno non votandolo. Cosa abbiamo in comune con questi?“. Sono le parole del deputato Pd, Ettore Rosato, nel corso de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, a proposito di eventuali accordi futuri tra dem ...

Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani - basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma : Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente. basta vedere Roma: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire i rifiuti in giro per l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie ...

Emendamenti alla LdB - scuola : cosa chiedono Lega e M5s : I parlamentari di Lega e M5S hanno presentatoalcuni Emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 sul tema scuola. Le richieste presentate, sono state scelte sulla base di quelle che potrebbero trovare il consenso del Ministro dell’Economia. Le risorse riservate agli Emendamenti non sono molte: 250 milioni di euro per tutti i Ministeri. È quindi logico pensare che i margini di manovra per il campo scuola e Università sono veramenti stretti. Legge di ...

Firme false M5s Palermo - l’ex consigliera : “Si decise di ricopiarle perché nessuno pensò fosse una cosa grave” : “Tutti i moduli con le Firme rischiavano di essere nulli. Perciò si decise di ricopiarle. Ma non c’è stata alcuna volontà di commettere un falso ai danni dei nostri sostenitori. Eravamo inesperti, nessuno pensò che potesse essere una cosa tanto grave”. In questo modo Claudia La Rocca, ex consigliera regionale del M5s, ha spiegato in aula la vicenda delle Firme ricopiate per presentare la lista dei pentastellati alle comunali di ...

Cosa prevede il codice etico M5s : Il codice etico del Movimento 5 Stelle prevede una serie di obblighi validi sia per i candidati che per gli eletti. Nel documento, messo a punto nel gennaio 2017 dall'attuale ministro della Giustizia ...

In cosa consiste l'accordo tra M5s e Lega sulla prescrizione : Dopo giorni di tensioni, raggiunto l'accordo tra M5s e Lega sulla riforma della prescrizione. L'intesa, trovata dopo poco più di mezz'ora di vertice a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, prevede sostanzialmente il 'congelamento', per un anno dalla sua approvazione, dell'entrata in vigore dell'emendamento ...