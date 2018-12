Capodanno | guida ai party più cafoni e più cari del mondo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 dicembre 2018) Esagerato. Esorbitante. Unsmoderato, ecco una lineaper sognare, come si dice a Napoli, “uocchie chine e mane vacante” (“Occhi pieni e mani vuote”).Cominciamo subito con quello in stile Grand Cafonal al Badrutt’s Palace di Saint Moritz. L’allestimento è da sirenetta di Walt Disney, un acquario di pesci, polipi, squali, coralli e stelle marine, tutto in silicone, che scendono da un soffitto scintillante. Con menù a tema, granchio gratinato, aragoste pochaded e caviale imperiale: prezzo 1380 franchi a cranio, champagne escluso.Sempre favolosi i new yeardel magnate russo Roman Abramovich a bordo del suo mega yacht, Eclispe, ormeggiato nelle cristalline acque dell’isola caraibica di Saint Barth, dotato di ogni confort: due piscine, due piattaforme d’atterraggio per elicottero, 30 cabine per gli ospiti, un mini-sottomarino e ...