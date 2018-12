Etna | su Twitter la foto della statua distrutta di sant’Emidio protettore dal terremoto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) È stato tracciato, dopo la scossa dinel Catanese, un primo bilancio provvisorio dei danni, con i crolli di muri e case e danni a chiese, soprattutto a Fleri, frazione di Zafferana Etnea. È stata disposta la chiusura a scopo precauzionale del tratto tra Acireale e Giarre dell’autostrada A18 Catania-Messina, per lesioni presenti sull’asfaltocarreggiata vicino ad Acireale. Disposti sopralluoghi delle strutture e la messa in sicurezza anche delle chiese.Il prefetto Claudio Sammartino ha fatto aprire scuole e palestre comunali per accogliere le persone che non possono o non vogliono rientrare nella propria casa, perché inagibile o per paura. L’assistenza è stata delegata alla Croce rossa. Per un sopralluogo nelle zone colpite dalsi sono alzati in volo elicotteriMarina militare,Guardia costiera, di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e ...